Prečo si niektoré sny po prebudení pamätáme a iné nie? Vedci prišli s odpoveďami

Vedeli ste, že naše sny ovplyvňuje obrovské množstvo faktorov? Naša myseľ totiž počas spánku spracúva to, čo sme cez deň videli a zažili. To, čo sa nám sníva však závisí aj od toho, v ktorej fáze spánku sa práve nachádzate.

Ako sa líšia sny v REM fáze od snov v non-REM fáze spánku?

Podľa novej analýzy uverejnenej v časopise Plos One naše sny závisia aj od toho, v ktorej fáze spánku sa práve nachádzame. Donedávna panoval názor, že sny sa objavujú len v REM fáze spánku, najnovšie výskumy však ukazujú, že ľudia si dokážu spomenúť na to, čo sa im snívalo, aj keď boli práve prebudení z tzv. non-REM fázy. Či sa sny v jednotlivých fázach spánku niečím líšia, na to sa vedci pokúšajú prísť ešte aj dnes, píše portál Science Alert.

Isté však je, že keď sa človek prebudí z REM fázy spánku, sny zvyčajne pripomínajú príbehy, sú nabité emóciami a človek si ich dokáže vybaviť pomerne živo. Ak je človek prebudený v non-REM fáze spánku, sny pripomínajú skôr myšlienku, sú jednoduchšie a človek si z nich pamätá len málo. Aj keď sú však tieto zistenia zaujímavé, problémom je fakt, že sa zakladajú na subjektívnom hodnotení opýtaných.

Brazílski vedci preto prišli s novou analytickou metódou, ktorá umožňuje rýchle a efektívne spracovanie rozdielov v snoch za pomoci viac objektívnych grafov. Neurovedci v štúdii dodávajú, že sny z REM fázy sú dlhšie a neraz pripomínajú film. Automatizovanie analýzy umožnilo preklopiť tieto príbehy do čísel a vedci tak vytvorili prvý kvantitatívny nástroj na zisťovane rozdielov v snoch.

Prečo vlastne existuje REM fáza spánku?

Kým doterajšie metódy sa zameriavali najmä na hodnotenie významu slov, táto analýza sa venuje celkovému tónu toho, čo bolo povedané. V rámci výskumu vedci zhromaždili 133 snov od 20 participantov, pričom účastníci boli budení v rôznych fázach spánku.

Slová, ktoré boli na popísanie snov použité následne vedci zaznačili do grafu. Štrukturálna analýza potom ukázala, že sny, ktoré sa ľuďom snívali v REM fáze spánku, bolo možné popísať komplexnejšie a informácie boli oveľa viac poprepájané ako pri snoch, ktoré sa ľuďom snívali v non-REM fáze.

Vedci vo svojej štúdii dodávajú, že dôležité sú aj tradičné metódy skúmania snov. Nová metóda však ukazuje, že možnosti skúmania snov sú nekonečné a je možné zapojiť napríklad aj výpočtové metódy.

Čo sa samotného spánku týka, už niekoľko rokov je známe, že v non-REM fáze spánku dochádza k regenerácii, vedci si však do dnešného dňa nie sú istí, prečo vlastne existuje REM fáza. Ak sú teda sny v REM a v non-REM fáze skutočne odlišné, môžu byť ovplyvňované odlišnými mechanizmami, ktoré na nás vplývajú doteraz neprebádaným spôsobom.

Výskum spánku a snov má zatiaľ množstvo obmedzení. V rámci výskumu musia vedci účastníkov neraz budiť, čím sa spánkový cyklus narúša. Ten zas môže ovplyvniť kvalitu snov a schopnosť vybaviť si ich a popísať ich. Napriek tomu je však nová analytická metóda veľkým krokom vpred a pomôže doplniť existujúce poznatky o možnostiach objektívneho skúmania a „merania“ snov.