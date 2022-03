Cítil sa trápne a nepríjemne: Predstaviteľ Harryho Pottera prezradil, že hrať hlavného hrdinu nebolo také úžasné

Aj napriek tomu, že od účinkovania vo filmovej adaptácii slávnej čarodejnícke ságy sa objavil v desiatkach žánrovo odlišných projektov, neustále ho s Potterom spájajú. Zrejme každému by to bolo nepríjemné a rovnako to bolo aj v jeho prípade. Ako sám Daniel Radcliffe prezradil, stvárniť čarodejníka s jazvou v tvare blesku na čele nebola úplne prechádzka ružovou záhradou.

Britský herec Daniel Radcliffe, ktorý sa najväčšmi preslávil ako filmový Harry Potter, aktuálne propaguje svoj najnovší počin, v ktorom zahviezdil po boku svojich hollywoodskych kolegov, Sandry Bullock a Channinga Tatuma. Akčná komédia s názvom The Lost City putuje dnes aj do slovenských kín a vychutnať si ju tak budete môcť na veľkom plátne aj vy.

Radcliffe teda pri propagácii filmu odpovedá aj na otázky zvedavých novinárov, ktorých nezaujíma len aktuálna novinka, ale aj jeho predchádzajúce projekty. Samozrejme, aj sága Harry Potter.

Úprimná odpoveď

Jeden z redaktorov portálu TooFab známemu hercovi položil okrem iného aj otázku, či sa počas prác na niektorom zo svojich filmov cítil niekedy nepríjemne a trápne. A na prekvapenie všetkých, Danielovou odpoveďou bol práve Harry Potter.

„Budem úprimný, no keď som hral Harryho Pottera a obliekali ma ako školáka, neprišlo mi to ako tá najlepšia vec na svete,“ prezradil Radcliffe. Cítil sa vraj trošku trápne a aj preto, že si z neho v škole potom zvykli jeho spolužiaci často robiť srandu.

Ako ale potom dodal, keď sa to celé skončilo, uvedomil si, že práca na filmoch o Harrym Potterovi bola neuveriteľne skvelá a spomína na ňu len a len v dobrom. Napokon, niet sa čomu čudovať, práve stvárnenie Harryho mu prinieslo celosvetovú slávu a zrejme už nikdy si nikto Pottera nepredstaví inak ako s Danielovou tvárou.

Ako Pottera ho už zrejme neuvidíme

Mnohí skalní fanúšikovia Pottera dokonca dúfajú, že sa raz dočkajú aj sfilmovania 8. časti príbehu (Harry Potter a Prekliate dieťa), ktorá vznikla v podobe divadelnej hry. No aj keď priania fanúšikov sú veľké, na Daniela ako Harryho budeme musieť zabudnúť. Ako pred pár týždňami prezradil, do stvárnenia tejto postavy v akomkoľvek ďalšom filmovom projekte by sa totiž už nerád vracal. Pravdepodobne aj pocity, ktoré zažíval pri nakrúcaní prvých 7 dielov, na tom majú svoj podiel.