Čínska stíhačka provokovala americké lietadlo. Preletela mu rovno pred „nosom“, potom sa zatriaslo

Pilot čínskej stíhačky urobil minulý týždeň nad Juhočínskym morom „zbytočne agresívny manéver“ blízko amerického prieskumného lietadla, ktoré sa preto otriaslo. Americká armáda to oznámila v utorok s tým, že prípad sa stal v medzinárodných vodách. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.

Incident sa odohral v období už aj tak zvýšeného napätia medzi Washingtonom a Pekingom, spôsobeného politikou voči Taiwanu a údajným čínskym špionážnym balónom, ktorý tento rok letel nad územím USA a tie ho následne zostrelili.

Čínska stíhačka „preletela v piatok priamo pred nosom amerického prieskumného lietadla RC-135 a donútila ho tak letieť cez vzniknuté turbulencie“, uviedlo v oznámení indopacifické velenie USA (INDOPACOM).

„RC-135 vykonávalo bezpečné a obvyklé operácie nad Juhočínskym morom v medzinárodnom vzdušnom priestore v súlade s medzinárodným právom,“ dodalo velenie.

Zároveň odtajnilo a zverejnilo video zachytávajúce stíhačku, ako preletí popred americké lietadlo, ktoré sa v následných turbulenciách viditeľne zatrasie.

The US military has released footage of a Chinese fighter jet performing an ‚unnecessary aggressive‘ manoeuvre, claiming the Chinese jet passed directly in front of the nose of the US Air Force plane during the intercept on 26 May.https://t.co/2lxGDKlyMP pic.twitter.com/acDlsgFgWO

— Sky News (@SkyNews) May 31, 2023