Chystajte lopaty, bude čo odhŕňať: Na Slovensko sa valí výdatné sneženia, zasiahne aj nížiny

Vyťahujte sánky a lyže, na Slovensko mieri sneženie, a to aj do nížin. V noci zo štvrtka na piatok by sa mali zrážky na celom území Slovenska zmeniť na tuhé. Snehová pokrývka by sa mala vytvoriť a aj udržať vďaka záporným teplotám, a to všade.

Blíži sa tuhá zima

IMeteo predpovedá, že piatok bude prvým dňom, kedy sa aj do nižších polôh krajiny dostane trvalejšie sneženie. Preto rozhodne nezabudnite čím skôr vymeniť letné pneumatiky za zimné.

Sneženie by sa malo objaviť vo štvrtok večer a v piatok ráno bude postupne ustávať. Výdatnejšie zrážky však budú záležitosťou len niekoľkých hodín.

Za touto zimnou zmenou stojí studený front. Na naše územie ešte včera prúdil teplý vzduch, dnes je však situácia iná – za posledné hodiny sa vo výškach ochladilo až o 10 °C.

V piatok bude počasie na našom území ovplyvňovať frontálna vlna z Álp. Hranica sneženia by mala klesnúť na 100 až 200 metrov nad morom. Snežiť tak bude prakticky všade.

Okrem toho sa treba pripraviť aj na to, že teploty extrémne klesnú. Zo štvrtka na piatok a počas piatka budú naprieč celým Slovenskom pod nulou. Najteplejšie by malo byť na západe, teploty sa budú pohybovať okolo +1 °C.