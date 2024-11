Prezident odsúdil vojnu Ruska na Ukrajine a označil ju za nevyprovokovanú. Urobil tak na najmenej používanej sociálnej sieti

Invázia na Ukrajine trvá už 1 001 dní. Slovenská občianska spoločnosť včera upozornila na 1 000 dní ruskej agresie spomienkovým podujatím, na ktorom si zapálením sviečok pripomenuli obete, ale aj uctili tých, ktorí za slobodu a nezávislosť krajiny naďalej bojujú.

Slovenský prezident Peter Pellegrini na sociálnych sieťach Facebook a Instagram nevyjadril žiadny postoj k tomu dňu a nezúčastnil sa ani na premietaní ukrajinského filmu v Slovenskej národnej galérii.

Pellegrini však na sociálnej sieti X odsúdil ruskú agresiu proti Ukrajine a označil ju za nevyprovokovanú. „1 000 dlhých dní zabíjania, devastácie, utrpenia a zničených snov. Ale aj 1 000 odvážnych dní odvahy, vlastenectva, obety a boja za princípy, ktorým spoločne veríme a ktoré držia svet, ako ho poznáme, pohromade,“ napísal v anglickom jazyku.

We condemn Russia’s unprovoked aggression against #Ukraine as we mark 1000 days of the war today. 1000 long days of killing, devastation, suffering and broken dreams. But also 1000 bold days of bravery, patriotism, sacrifice and fighting for principles that we jointly believe in…

