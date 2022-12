Choroba ju mení na sochu. Speváčke Celine Dion diagnostikovali lekári vzácnu neurologickú poruchu

Choroby si nevyberajú, speváčka Celine Dion na svojej sociálnej sieti priznala, že v súčasnosti prechádza mimoriadne náročným obdobím. Lekári jej totiž diagnostikovali ojedinelé neurologické ochorenie, ktoré postihuje 1 z milióna ľudí.

Ako informuje portál LADbible, speváčka Celine Dion sa musela popasovať s mimoriadne krutou správou, lekári jej totiž diagnostikovali vzácne neurologické ochorenie. 54-ročná speváčka priznala, že sa na istý čas odmlčala, no už sa nevie dočkať, kedy sa opäť bude môcť postaviť na pódium.

Celine lekári diagnostikovali vzácne ochorenie

Píše, že už dlhší čas ju niečo trápi, no až doteraz nebola pripravená podeliť sa o to so svojimi fanúšikmi. Už dlhší čas ju trápia zdravotné komplikácie, no teraz prechádza obzvlášť náročným obdobím. Keď ale z úst lekárov zaznela diagnóza syndróm stuhnutého človeka (stiff person syndrome), ostala v šoku.

Podľa NIH je to progresívne ochorenie, ktoré postihuje najmä mozog a miechu. Podľa Celine to vysvetľuje kŕče, ktoré ju v poslednom čase trápili. Ochorenie sa okrem kŕčov prejavuje aj stuhnutosťou a bolesťami tela a končatín. Kŕče môžu byť také intenzívne, že môžu spôsobiť aj fraktúru kosti.