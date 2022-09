Chcú zlepšenie jej psychického stavu: Synovia Britney Spears konečne prehovorili o tom, prečo sa s ňou nechcú vidieť

Začiatkom augusta sa v médiách začali šíriť správy o súkromí Britney Spears po tom, ako jej bývalý manžel Kevin Federline prehovoril o vzťahu Britney s ich dvoma synmi. Rozpútal tým konflikt na sociálnych sieťach, ktorý pokračoval zverejnením videí, v ktorých speváčka kričí na deti. Kým si Britney a Kevin posielali odkazy cez médiá a sociálne siete, ich synovia, Sean Preston a Jaden James, mlčali. Teraz konečne prehovorili, správu priniesol Daily Mail.

Britney Spears tvorila s Kevinom Federlineom manželský pár v rokoch 2004 až 2007. Z tohto vzťahu pochádzajú dve deti, ktoré speváčka priviedla na svet — synovia Jayden James a Sean Preston. Tí sa teraz exkluzívne porozprávali s dokumentaristkou Daphne Barak a prezradili, ako to teda s ich vzťahom s mamou skutočne je.

Nepociťujú nenávisť

Jayden Daphne prezradil, že ku svojej mame nepociťuje nenávisť, no na to, aby sa ich vzťah napravil, bude treba ešte veľa času. „Na 100 % si myslím, že sa náš vzťah dá napraviť. Len to bude chcieť veľa času a úsilia,“ povedal a dodal, že chce iba to, aby sa psychický stav jeho mamy zlepšil. A keď sa tak stane, chce sa s ňou stretnúť.

Priznal, že ju veľmi miluje a dúfa, že sa jedného dňa budú môcť spoločne o všetkom porozprávať.

Rozhovor synov Britney Spears by mal byť kompletne zverejnený na stanici ITV v najbližších hodinách, píše Daily Mail.

Nechcú vidieť jej nahé fotografie na internete

Kevin Federline, bývalý manžel Britney, pred niekoľkými týždňami povedal, že fotky, ktoré Britney zverejňuje na internete, sú ich synom nepríjemné. Navyše sa zdôveril aj s tým, že ani jeden z nich už dlhší čas nestretol svoju mamu. Dokonca sa nezúčastnili ani jej svadby.

Opísal náročné chvíle, ktorá synovia zažili aj počas súdneho procesu, ktorý viedla Britney so svojím otcom ohľadom svojej svojprávnosti. „Bolo ťažké sledovať, ako tým musia moji chlapci prechádzať,“ povedal Kevin. „Bola to tá najnáročnejšia vec, akú som musel v živote urobiť,“ dodal.

V prípade sporu o opatrovníctvo Britney je Kevin presvedčený, že jej otec chcel pomôcť. „Ja som videl muža, ktorému naozaj záleží na rodine a ktorý chce, aby bolo všetko v poriadku. Zachránil jej život.“

Tieto slová spustili trvajúci mediálny konflikt, ktorý vyvrcholil až zverejnením hlasovej nahrávky, v ktorej Britney priniesla spoveď o tom, ako vyzeral jej život pod opatrovníctvom jej otca.