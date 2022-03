Chcú pomôcť Ukrajine. Kancelária prezidentky eviduje prvé oficiálne žiadosti o službu v ukrajinskej armáde

Stránka Aktuality informovali o prvom záujme slovenských občanov o zapojenie sa do bojov proti Rusom v ukrajinskom konflikte.

Pokiaľ sa chce občan Slovenskej republiky zúčastniť na boji v inej krajine v konflikte, ktorý nesúvisí so Slovenskom, je nutné sa obrátiť na prezidentskú kanceláriu so žiadosťou o vojenskú službu v armáde iného štátu.

Udeliť povolenie je zložitý proces

Hoci mnoho Slovákov od začiatku krízy na Ukrajine prejavilo záujem, donedávna prezidentská kancelária neevidovala žiadne žiadosti.

V posledných dňoch viac ako 65 občanov požiadalo kanceláriu o informácie o povolení služby na Ukrajine, prví dvaja Slováci o ňu oficiálne požiadali.

Ako dopĺňa portál Aktuality, samotné povolenie je zložité a legislatíva od služby v inej krajine skôr odrádza.

„Naša legislatíva je totiž postavená tak, aby od služby v cudzej armáde alebo cudzineckých légiách odradzovala a neumožňuje takéto povolenie vydať v krátkom čase. Na to, aby to bolo možné, by vláda a parlament museli zmeniť legislatívu,“ informuje Strižinec, citujú Aktuality.