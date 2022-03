Okupanti v Mariupole mali zbombardovať pôrodnicu. Tá už neexistuje, veľa žien bolo zranených či zabitých

Okupanti na nemocnicu zhodili niekoľko bômb, informuje tlačová služba mesta.

Ako informuje ukrajinské spravodajstvo Unian, prvý zástupca náčelníka Národnej polície Ukrajiny Vjačeslav Abroskin na svojom Facebooku napísal, že ruskí okupanti približne pred hodinou zbombardovali pôrodnicu v Mariupole.

„Ruskí okupanti strieľali na pôrodnicu č. 2 v Mariupole. Podľa očitých svedkov pôrodnica už neexistuje, veľa žien je zranených a zabitých. Rusi, zhoríte v pekle,“ napísal Abroskin.

The Russian jet hit the children’s hospital and maternity ward in Mariupol.

A green evacuation corridor was announced in Mariupol earlier. Here’s how it looks pic.twitter.com/D7KnNLHI3I

— Oleh Novikov 🇺🇦 (@olehbatkovych) March 9, 2022