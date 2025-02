Chcú kúpiť Kaliforniu: Dáni odštartovali petíciu za kúpu amerického štátu, podpísalo ju už viac ako 200-tisíc ľudí

Dánska satirická webová stránka odštartovala petíciu za to, aby Dánsko kúpilo americký štát Kalifornia. Doteraz ju podpísalo viac ako 200-tisíc ľudí.

Petícia, ktorá sa vysmieva Trumpovmu obľúbenému sloganu Urobme Ameriku opäť veľkou, vyzýva Dánsko, aby veľkou opäť urobilo Kaliforniu.

Danish activists have proposed buying California from the U.S. for $1 trillion

The Danish initiative group Denmarkification has proposed that the kingdom purchase the state of California in response to President Donald Trump’s aspiration to buy Greenland to the US.

