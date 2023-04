Chcete zažiť olympijské hry v Paríži úplne zadarmo? Takto sa tam môžete dostať takmer zdarma. Stačí, ak spravíte túto vec

Olympijské hry patria k nasledovanejším a najváženejším športovým podujatiam v celej histórii. Nasledujúce vydanie sa odohrá vo francúzskom hlavnom meste a ďalších oblastiach, ktoré privítajú športovcov aj divákov z celého sveta. Chceli by ste to vidieť zadarmo? Tu sú spôsoby, ako sa to môže stať realitou, tvrdí Timeout.

Ak vám náhodou ešte stále uniká veľkosť, dôležitosť a popularita podujatia letných olympijských hier, tak len tie posledné z Tokia sledovali dohromady viac ako 3 miliardy ľudí, píše Statista. Najväčší športový sviatok a pre drvivé množstvo športovcov absolútny vrchol kariéry, s takouto vizitkou sa predstavujú aj pripravované letné hry v Paríži, ktoré odštartujú 26. júla 2024 a potrvajú do 11. augusta.

Paríž, jeho priľahlé oblasti či surférske vlny na Tahiti budú hostiť olympionikov, médiá a celé výpravy z každého kúta sveta. Ak ste uvažovali nad tým, ako sa dostať na jednu z disciplín a sledovať tých najlepších vo svojej odbore, ceny vás zaručene nepotešia. Aj lístky do posledných kategórii na rôzne športy sa pohybujú na cenovke od 100 eur, pričom nie je umenie kúpiť ich, ale trafiť správny čas, kým nebudú vypredané.

Zaži Paríž zadarmo

Na letnú olympiádu sa však dá dostať aj bez toho, aby ste za vstupenku platili od 100 pokojne aj do 700 eur. Jedným zo spôsobov je dobrovoľníctvo. Ak budete mať v januári 2024 minimálne 18 rokov, môžete sa do 3. mája zapojiť prihlasovania.

Žiadostí bude určite mnoho, no komisia bude musieť veľmi poctivo a pozorne vyberať správnych ľudí, ktorí budú mať na starosti usmerňovanie divákov, športovcov, výprav, dopravnú podporu, organizačnú štruktúru a podobne.

Dobrovoľník si musí uhradiť cestu do francúzskej metropoly a ubytovanie, no to je zároveň všetko, čo musí v rámci pobytu na LOH investovať. Aj tieto výdavky sa však vzhľadom na vysoký záujem o ubytovacie kapacity môžu vyšplhať na poriadne vysokú čiastku.

Sleduj všetko, čo sa dá

Viaceré športy bude príležitosť vidieť na vlastné oči aj vďaka tomu, že sa budú odohrávať na otvorených priestranstvách. Medzi ne patrí maratónsky beh, cestná cyklistika, veslovanie, plávanie na voľnej vode, triatlon, kanoistika, kajak, preteky BMX, jazda na horskom bicykli a golf.

Navyše, ak budete v čase konania hier v Marseille alebo na ostrove Tahiti vo Francúzskej Polynézii, môžete zažiť preteky v plachtení či surfovanie, ktoré sa prvýkrát na LOH objavilo v Tokiu.