Chcel vedieť, aký ho má dlhý. Chlapec si do penisu vopchal USB kábel, vybrať mu ho museli lekári

Nemenovaný 15-ročný tínedžer z Londýna sa rozhodol experimentovať, a to vskutku nezvyčajným spôsobom. Do penisu si zaviedol USB kábel, už ho však odtiaľ nedokázal vytiahnuť, zamotal sa v jeho tele. Do nemocnice putoval až po tom, čo sa rodičom priznal, že kvôli tomu má v moči krv.

Do močovej trubice si zasunul USB kábel

Mladík z Británie, ktorého meno z pochopiteľných dôvodov nebolo zverejnené, sa neuspokojil s bežnými sexuálnymi praktikami a rozhodol sa, že bude experimentovať. Zvolil si však skutočne nezvyčajnú metódu, do penisu si zasunul USB kábel, píše Science Times. Údajne tak urobil preto, lebo chcel zistiť, aký je jeho penis dlhý, informuje štúdia publikovaná v časopise Urology Case Reports.

Pätnásťročný chlapec sa dostal do rúk lekárom až po tom, čo sa rodičom priznal, že kvôli USB káblu v penise má v moči krv. Tí ho vzali najprv na pohotovosť. Tam však doktori neuspeli, kábel odstrániť nedokázali. Mladík preto putoval do nemocnice, kde podstúpil chirurgický zákrok. Lekári museli zarezať do bulbospongiózneho svalu, teda do oblasti medzi pohlavným orgánom a análnym otvorom.

Operácia bola komplikovanejšia, ako očakávali. Kábel sa totiž zamotal, lekári ho cez otvor nedokázali vytiahnuť. Po chvíli sa im to však napokon podarilo a chlapec sa z celého incidentu zotavil bez trvalých následkov. Z nemocnice bol do domácej liečby prepustený už deň po operácii.

Podľa psychiatrov je v poriadku

Chlapec podstúpil aj psychiatrické vyšetrenie, to však ukázalo, že je celkom v poriadku. Neskôr priznal, že celý incident bol len výsledkom experimentu, ktorý nedopadol podľa jeho predstáv. Doktori varujú, že nie je vhodné čokoľvek si zavádzať do močovej trubice. Môže to skončiť prepichnutím močového mechúra a ďalšími komplikáciami, vrátane krvi v moči či bolestivej erekcie.

Sexuálna praktika, v rámci ktorej si človek zavádza objekty do močovej trubice, sa nazýva „sounding“. Cieľom je znásobiť sexuálne potešenie. Okrem vyššie spomínaných komplikácií však môže dôjsť aj k porušeniu močovej trubice, následkom ktorej sa experimentujúci človek nevyhne nepríjemným rekonštrukčným operáciám. Hrozí aj infekcia močového traktu.

Sounding je čoraz populárnejšia praktika

Ani zďaleka však nejde o ojedinelý prípad. Lekárom z Michiganu sa do rúk dostal muž, ktorý si do penisu zasunul 6 fazúľ. Následkom toho utrpel vážne poranenia močovej trubice a aj infekciu, píše Daily Mail. Aj keď chlapec po operácii ďalšie zdravotné komplikácie nemal, podľa lekárov sa mu experimentovanie môže v budúcnosti vypomstiť, napríklad, môže mať ťažkosti s močením.

Ku komplikáciám môže dôjsť aj v prípade, ak si experimentovanie nevyžaduje zákrok a človek je schopný predmet z penisu odstrániť bez pomoci lekárov. Nanešťastie, napriek rizikám patrí sounding k čoraz populárnejším praktikám.