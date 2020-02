Cesnak nepomáha, balíky z Číny sú však neškodné. WHO spustilo „infodémiu“, bojuje tak proti hoaxom

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyjadrila v nedeľu znepokojenie z „masívnej infodémie“, teda záplavy informácií o novom koronavíruse 2019-nCoV. Niektoré správy sú správne, iné nie, WHO preto spustila rozsiahlu informačnú kampaň na Facebooku, Twitteri a ďalších sociálnych médiách.

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila v súvislosti so šírením nového koronavírusu globálny stav zdravotníckej núdze. Počet ľudí, ktorí sa infikovali čínskym koronavírusom stúpol celosvetovo na viac než 14 550. Pevninská Čína v nedeľu potvrdila 14 380 prípadov nákazy, okrem Číny hlási prípady infekcie aj najmenej 23 ďalších štátov. Spolu so šírením nákazy sa však svetom šíria aj nepravdivé a skreslené informácie. WHO sa preto v novej kampani zameriava práve na túto „infodémiu“.

Vyvracanie mýtov a hoaxov

WHO sa vo svojej kampani zameriava na vyvracanie mýtov aj rozdávanie praktických rád, ako sa pred vírusom chrániť. Medzi najčastejšie otázky, ktoré si ľudia v súvislosti so šírením nákazy kladú, patrí napríklad to, či môžu nový koronavírus šíriť aj domáce zvieratá alebo či je vrámci prevencie účinné užívať antibiotiká. Ako uvádza WHO, na obe otázky znie odpoveď nie. A nepomáha ani sezamový olej.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa World Health Organization (@who), 2 Feb 2020 o 2:22 PST

Podľa WHO doposiaľ neexistuje dôkaz o tom, že by sa mohli novým koronavírusom nakaziť aj domáce zvieratá ako psy či mačky. Napriek tomu, je dobré dbať po kontakte s nimi o zvýšenú hygienu, dôvodom sú však skôr bakteriálne ochorenia ako E.coli či salmonela. Pri prevencii nepomôžu ani antibiotiká, tie sú totiž pri vírusových ochoreniach celkom bezbranné nakoľko zabíjajú baktérie. Ako uvádza WHO, liek na nový koronavírus zatiaľ neexistuje, pri liečbe sa lekári zameriavajú na liečenie a tlmenie sprievodných príznakov ochorenia.

WHO tiež upozorňuje na to, že sa netreba obávať poštových zásielok z Číny nakoľko v nich vírus dlho neprežije. Vyvracia aj mýtus o konzumácii cesnaku alebo dymu z pyrotechniky, ktoré majú pomáhať pri prevencii pred nákazou. Neexistujú o tom žiadne spoľahlivé dôkazy.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa World Health Organization (@who), 1 Feb 2020 o 9:50 PST

Ako sa chrániť pred koronavírusom?

Svetová zdravotnícka organizácia v rámci informačnej kampane vydáva aj viacero odporúčaní, ktoré pomáhajú pri znížení rizika nákazy novým koronavírusom. Mnohé z nich vám však môžu pomôcť aj počas aktuálneho chrípkového obdobia.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa World Health Organization (@who), 29 Jan 2020 o 6:56 PST

WHO odporúča najmä zvýšenú hygienu rúk, a to vďaka častému umývaniu či využívaniu antibakteriálneho gélu. Pri kašlaní či kýchaní radšej ako dlaň použite ohnutý lakeť alebo vreckovku, ktorú následne vyhoďte. Zabránite tak prenosu vírusu na svoje ruky. Samozrejmosťou je vyhýbanie sa chorým osobám a rovnako aj včasná návšteva lekára v prípade objavenia sa prvých príznakov ochorenia. Počas cestovania do Číny či juhovýchodnej Ázie radšej vynechajte návštevu trhov s jedlom a živými zvieratami, neodporúča sa konzumovať ani podozrivo vyzerajúci „street food“.