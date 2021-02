Česká vláda avizuje doteraz najzásadnejšie obmedzenia. Diskutuje sa o kompletnom uzavretí krajiny

Vláda premiéra Andreja Babiša plánuje doteraz najzásadnejšie obmedzenia verejného života v Českej republike. Zavrieť sa údajne majú všetky obchody okrem predajní potravín a lekární. Občania by sa tiež nemohli pohybovať viac než 20 kilometrov od svojho domova. Informovala o tom v stredu na svojej webstránke TV Nova.

Vláda na stredajšom večernom rokovaní bude diskutovať o kompletnom uzavretí krajiny. Na tri týždne by sa podľa informácií TV Nova mali kompletne zatvoriť všetky školy, služby, hotely a väčšina obchodov. Výnimku by mali len predajne s potravinami a liekmi. Ľudia by sa mohli pohybovať len v okruhu 20 kilometrov od svojho bydliska, výnimkou by bola cesta do práce a k lekárovi.

Česko včera dosiahlo najviac prípadov od začiatku januára

V Českej republike pribudlo v utorok 15.672 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o 3071 viac než pred týždňom a súčasne najviac od začiatku januára. Vyplýva to z údajov zverejnených v stredu ráno na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva ČR.

Vôbec najviac nakazených zaznamenali v Česku 6. januára, keď bolo pozitívnych 17.764 testovaných. Potom už nákaza ustupovala. Utorkové číslo je tak najvyššie práve od vrcholu zo 6. januára, píše spravodajský server Novinky.cz.

Od začiatku pandémie v ČR potvrdili 1.184.352 prípadov infekcie a 19.682 súvisiacich úmrtí. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo 1.037.430 osôb. Česko eviduje 127.240 aktívnych prípadov nákazy, čo je najviac od prepuknutia pandémie. V utorok sa mierne znížil počet ľudí hospitalizovaných v nemocniciach – zo 6988 na 6817. Počet vážnych priebehov vzrástol o štyri prípady na 1389.

Vláda zvažuje aj zákaz cestovania

Vláda tiež zvažuje zákaz cestovania. Medzi navrhovanými opatreniami je okrem iného povinnosť nosiť respirátory typu FFP2 – a to aj v práci či na ulici. Povinné má byť aj testovanie antigénovými testami vo firmách.

Podľa TV Nova vláda plánuje ako doplnok zaviesť zákaz nočného vychádzania od 21.00 do 05.00 h. O nevyhnutnosti sprísnenia opatrení hovoril Babiš už v stredu dopoludnia. „Je nutné to urobiť, v opačnom prípade by nastala v nemocniciach totálna katastrofa. Takúto situáciu sme tu ešte nemali,” povedal Babiš.

Námestník českého ministra zdravotníctva Vladimír Černý v utorok varoval, že v ČR v najbližších dvoch týždňoch hrozí absolútne vyčerpanie kapacity lôžok intenzívnej starostlivosti.