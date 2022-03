Černobyľ bez elektriny nemôže aktívne chladiť rádioaktívne palivo. Odborníci vysvetľujú, čo to znamená

Pred niekoľkými dňami sme vás aj my informovali o tom, že ruskí vojaci obsadili jadrovú elektráreň v Černobyle. Každý sa obával, čo to môže znamenať nielen pre Ukrajinu, ale aj pre Európu. Hladina radiácie zatiaľ ostávala v medziach normy. Teraz však ostala elektráreň bez elektriny. Čo to znamená?

Černobyľ ostal bez elektriny

Ukrajinská štátna energetická spoločnosť oznámila, že Černobyľská jadrová elektráreň, ako aj jej okolie, ostali bez elektrickej energie. Ako píše portál Live Science, ruské vojská elektráreň obsadili hneď na začiatku invázie, 210 zamestnancov padlo do zajatia. Po tom, čo bola elektráreň odpojená, ostalo 20 000 jednotiek vyhoreného paliva v chladiacich nádržiach bez aktívneho chladenia.

Ukrajinské úrady varovali, že následkom toho sa môže zvýšiť pravdepodobnosť, že sa do ovzdušia dostane väčšie množstvo rádioaktívneho materiálu. To by mohlo ohroziť zdravie ľudí, ktorí v elektrárni pracujú. Odborníci na jadrovú energiu si však myslia, že riziko je minimálne, vzhľadom na to, že palivové tyče majú už 22 rokov a sú oveľa chladnejšie, ako boli predtým, píše portál Science Alert.

Ich teplota je dostatočne nízka na to, aby na chladenie postačovala aj prirodzená cirkulácia vzduchu. Ukrajinské orgány si myslia, že za výpadok sú zodpovední okupanti, táto informácia však zatiaľ potvrdená nebola. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba upozornil, že dieselové generátory majú kapacitu postačujúcu na 48 hodín. Vyzval preto na zastavenie paľby, aby sa prívod energie mohol opäť obnoviť.

Doteraz komunikovali len prostredníctvom e-mailu

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA) si však robí starosti aj o zajatých zamestnancov elektrárne. Tí opúšťajú elektráreň každý deň po skončení pracovnej doby, teraz sú však nútení ostať na mieste už 2 týždne. Navyše, systémy monitorujúce rádioaktívny materiál prestali odosielať akékoľvek informácie 8. marca. Ak rádioaktívny materiál padne do nesprávnych rúk, môže to mať neblahé následky.

Aj keď v súčasnosti majú zamestnanci dostatočné zásoby vody, jedla a liekov, situácia sa postupne zhoršuje. Ich úlohou je zabezpečenie bezpečnej likvidácie rádioaktívneho materiálu v nefunkčných reaktoroch. Od začiatku ruskej okupácie však boli práce pozastavené. Predtým, než došlo k výpadku elektriny, mohli zamestnanci elektrárne s okolitým svetom komunikovať len prostredníctvom emailu. Je ťažké predstaviť si, aká musí byť pre nich súčasná situácia náročná a je otázne, ako dlho ešte potrvá, kým sa upokojí.