Ceny ojazdených automobilov klesajú: Táto suma za vozidlo je novým štandardom na slovenskom trhu

Od začiatku pandémie zápasil európsky sekundárny trh áut s viacerými problémami, tento rok sa ale ukazuje výrazné zlepšenie. Potvrdzuje to ponuka inzertného trhu ojazdených vozidiel za posledný štvrťrok, kedy sa len na Slovensku ponúkalo mesačne v priemere takmer 70-tisíc ojazdených automobilov.

V minulom roku to za tretí štvrťrok bolo o 12-tisíc áut menej. Vyplýva to z analýzy trhu od Aures Holdings, prevádzkovateľ siete autocentier AAA Auto a Mototechna. „Celková inzertná ponuka za tri štvrťroky sa tento rok priblížila už k 540-tisíc ojazdených vozidiel, vlani to pritom za celý rok bolo niečo málo cez 680-tisíc. Rastie nielen ponuka, ale aj dopyt. Tento rok sme za trištvrte roka predali 83 200 automobilov, najviac v našej tridsaťdvaročnej histórii,“ uviedol spoločný generálny riaditeľ skupiny Petr Vaněček.

Pozitívny je aj vývoj cien. Ojazdené auto už niekoľko mesiacov v rade kúpite najčastejšie za osemtisíc eur, v prvom štvrťroku tohto roku to bolo o deväťsto eur viac. Na Slovensku sa v treťom štvrťroku 2024 ponúkalo mesačne v priemere 69-tisíc vozidiel, o 12-tisíc viac ako vlani v rovnakom štvrťroku.

Najpredávanejšie značky automobilov

Obdobná situácia je aj v susedných Čechách. Najčastejšie inzerovanou značkou bola aj v poslednom štvrťroku Škoda s modelmi Octavia, Fabia a Superb, nasledoval Volkswagen s modelmi Golf a Passat. Najviac áut v slovenskej inzertnej ponuke bolo s dieselom.

AURES Holdings prevádzkuje sieť pobočiek v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Nemecku. Za dobu svojej existencie obslúžila už vyše 3,1 milióna zákazníkov. Skupina je so 100 000 predaných vozidiel ročne najväčším predajcom ojazdených automobilov v strednej Európe. Predáva aj zánovné vozidlá pod obnovenou značkou Mototechna. Na západných trhoch pôsobí prostredníctvom spoločnosti Driverama.