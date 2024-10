Videli sme dokument Prezidentka: Ľudí rozplače, ukáže aj skrytý moment, ako Matovič zdupkal s demisiou z Paláca

Videli sme dokumentárny film Prezidentka, ktorý bývalú hlavu štátu zachytáva úplne iným spôsobom a z iného uhla, ako bol ktokoľvek z nás doteraz zvyknutý. Táto výnimočná snímka zobrazuje Zuzanu Čaputovú ako najvyššiu štátničku, ale aj jej osobný život a boj, ktorý zvádzala sama so sebou i s krajinou, o ktorej sa vyjadrila, že jej nerozumie.

Dokumentárny film pod taktovkou scenáristu a režiséra Mareka Šulíka zobrazuje cestu Zuzany Čaputovej, ktorá začína rozhodnutím kandidovať. To prišlo po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, archeologičky Martiny Kušnírovej. Končí momentom, kedy spolu so znovuzvoleným prezidentom Petrom Pellegrinim predstúpila pred Slovensko, na ktorom došlo k atentátu na premiéra.

Šulíkova kamera dokázala zachytiť mnohé postavy v priebehu dlhého času – prezidentkin pracovný tím, politických lídrov iných krajín, pápeža, vtedajšieho premiéra Igora Matoviča, Roberta Fica, ale aj jej najbližších ľudí – dcéry Leu a Emmu, mamu Katarínu a na niekoľko sekúnd sa v záberoch objaví aj partner Zuzany Čaputovej, Juraj Rizman.

Mohol to byť dokument o kladení vencov a čítaní listov, ktoré Zuzane Čaputovej chodili, či o zahraničných cestách a stretnutiach s významnými svetovými politikmi. Všetko sa napokon vyvinulo inak.

Šulík potvrdil svoju pozíciu popredného slovenského dokumentaristu a opäť dokázal, že jeho kamera dokáže zachytiť veľké spoločenské témy a sociálnu problematiku, ale aj tie najmenšie detaily vychádzajúce z tvárí ľudí. Po unikátnej snímke Ťažká duša, ktorá nahliada do sveta tradičnej rómskej hudby a sleduje tri rôzne príbehy, je Prezidentka ďalším skvostom a premysleným ťahom vystavaným natoľko vyvážene, že v jednom momente rozosmeje a v druhom vženie slzy do očí. Dokument je autentický, miestami chaotický a turbulentný, podobne ako päť rokov, počas ktorých Zuzana Čaputová zastávala svoj mandát.

„Ona je politička, nemusíme s ňou súhlasiť. To, čo ja chcem je, aby diváci zažili pohľad do vnútra, tú empatiu. A verím tomu, že sa na tých uplynulých päť rokov pozrú z inej perspektívy a že by to mohlo zmeniť vzťah k tomu typu politiky, ktorý ona prezentuje,“ hovorí Šulík o svojej motivácii.

V článku sa dozviete aj: aké dôležité okamihy v dokumente uvidíte;

či sa režisér vydal s prezidentkou aj na Ukrajinu;

ktoré momenty považujeme za najsilnejšie a najemočnejšie;

čo o Zuzane Čaputovej hovorí režisér.

Nasledujúci článok je recenzia a môže prezrádzať niektoré udalosti či detaily, ktoré sa v dokumente Prezidentka objavia.

Scény, ktoré sa vryjú

Režisér na pozadí viacerých kríz, ktorými Slovensko počas piatich rokov prechádzalo, odkrýva zákulisie fungovania Prezidentského paláca. Na jednej strane je to Zuzana Čaputová udeľujúca amnestiu mladému mužovi, ktorému pre marihuanu hrozilo desať rokov za mrežami, na druhej rozdávajúca rúška v čase, kedy na krajinu udrel COVID-19.

Diváci uvidia prezidentku známu zmierlivou rétorikou, ako s vážnosťou vyzýva premiéra Igora Matoviča, aby zveril riadenie pandémie do rúk iných osôb, i ženu, ktorá sa pri obede so zúfalstvom smeje nad jeho statusmi. Igora Matoviča je možné vidieť viackrát, pre nás je však pamätná chvíľa, keď sa už ako minister financií rozhodol nečakane podať demisiu, no na poslednú chvíľu zmenil rozhodnutie a ušiel z Paláca. Marek Šulík je zrejme jediným človekom, ktorý tento moment – to, čo mu predchádzalo, a čo prišlo po ňom, zachytil na kameru.

Bez povšimnutia nemôže zostať ani ďalší míľnik a spôsob, akým prezidentka zvažuje rozhodnutia, či svoje slová v čase, keď vo februári 2022 Rusko napadlo Ukrajinu. Napriek hrozbe nebezpečenstva sa režisér vydá na Ukrajinu spolu s prezidentskou, aby ukázal to, čo médiá nemôžu zachytiť. Najsilnejším zážitkom, ktorý v tomto bode prichádza, je návšteva mesta, ktoré sa stalo symbolom ruských vojnových zločinov a prezidentkino pevné ubezpečenie, že o tom, čo videla, bude rozprávať ďalej.

Kamera od začiatku do konca zaznamenáva boj ženy – matky, dcéry, prezidentky a právničky. Prvá významná a zapamätateľná chvíľa, z ktorej naskakuje husia koža, prichádza už krátko po inaugurácii, kedy Zuzana Čaputová so slzami v očiach prizná, že pre zdravotné problémy dcéry Emmy si nebola istá, či sa svojho mandátu ujme.

Snímkou sa po celý čas prepletajú jej pochybnosti a strach, podnecované nenávisťou vo verejnom priestore, urážkami, nadávkami a vyhrážkami, ktoré voči nej rozosievajú niektorí politickí predstavitelia. Priznáva, že má ťaživé sny.

„Oni vedome klamú, vedia, že nie som nikoho agent. Napriek tomu to účelovo používajú. Ak sa niekomu z mojej rodiny niečo stane, bude to ich zodpovednosť,“ odkázala Zuzana Čaputová.

Jeden z najsilnejším momentov, ktorý sa podľa nás v priebehu 108 minút objaví na plátne, sa divákovi vryje pod kožu a zapíše do pamäti, prichádza počas návštevy pápeža. Prezidentka v tom čase už vedela, že jej otcovi zostáva len niekoľko dní života, a napokon sa so Svätým Otcom lúčila s vedomím, že jej otec už navždy odišiel. Kamera zachytila intímne okamihy, lásku a krehkosť dcéry, idúce ruka v ruke so silou a odhodlaním štátničky.

Slzy Zuzany Čaputovej sa stali slzami každého v sále aj pri záberoch vracajúcich sa v čase k teroristickému útoku na Tepláreň. Objatie medzi prezidentkou a Romanom Samotným sa podarilo zvečniť nielen fotografiou, ale aj na kameru. „Čo je ľudskejšie ako prezidentka, ktorá 25 minút objíma človeka, ktorému zomreli dvaja kamaráti?“ pýta sa režisér.

Film so sebou nesie mnohé posolstvá, ktoré sa Zuzana Čaputová snažila zanechať Slovensku. Ukazuje spôsob, akým hĺbavo analyzuje svoje kroky, ako premýšľa o svojich rozhodnutiach i ako o nich bude informovať verejnosť.

„Je to veľmi milý a empatický človek, ktorý vo vás vyvolá radosť, že ste ho mohli stretnúť a rozprávať sa s ním. Rada si vypočuje váš názor a podelí sa o svoj. Zároveň je praktická, zameraná na moment a problémy, ktoré chce v tej chvíli riešiť. Je workoholička, vo všetkých významoch slova – pozitívnych i negatívnych. A aj perfekcionistka, ktorá chce, aby veciam, o ktorých bude rozprávať, rozumela,“ približuje spoluprácu a povahu bývalej prezidentky režisér.

Diváci sa však zároveň rozhodne môžu tešiť aj na vtipné a absurdné scény, náhodné situácie a aj náhľad do myšlienok a zamyslení Zuzany Čaputovej.

Nemusel uzrieť svetlo sveta

Nápad natočiť časo-zberný dokument prišiel už v čase, keď na pozíciu hlavy štátu kandidovala Magda Vášáryová alebo Iveta Radičová. Napokon to Šulíkovi vyšlo na tretí pokus, keď prišla Zuzana Čaputová.

„Považujem sa za človeka, ktorý je dotknutý revolúciou a premenou v spoločnosti. Bol som súčasťou zápasu o demokratickú podobu krajiny v tom zmysle, že som spolupracoval s tretím sektorom. A takýmto spôsobom som sa spoznal s ľuďmi z VIA IURIS, v ktorom Zuzana Čaputová pôsobila ako právnička. Takže keď sa rozhodla kandidovať, pospájalo sa mi to dokopy,“ spomína na moment, kedy sa rozhodol natočiť túto snímku.

Zároveň však dodáva, že vznik dokumentu bol spočiatku neistý. Keď pred druhým kolom prezidentských volieb oslovil Zuzanu Čaputovú, povedala, že to musí zvážiť. Jej rozhodnutie napokon prišlo až o mesiace neskôr a sama niekoľkokrát uviedla, že je možné, že to, čo bude natočené, napokon skončí v koši.

Tímu sa podarilo zozbierať približne 350 hodín materiálu, ktorý bol zostrihaný do dvoch hodín. Počas nich vidieť hlavu štátu v pozícii, v ktorej ju mnohí poznajú z médií, no i v tých intímnejších, ktoré zostávali za „dverami“ prezidentského paláca.

„To, čo sa dostane do filmu, sme podrobili veľkej kritike. Nechceli sme, aby bol adoračný alebo tendenčný. Snažili sme sa zachovať si odstup, na druhej strane sme pre pani prezidentku mali veľké pochopenie. Nastali aj situácie, kedy sme možno nesúhlasili so všetkým. Myslím si, že sa nám podarilo udržať si odstup,“ povedala o dokumente producentka Barbara Janišová Feglová.

Prezidentka má mať svetovú premiéru 25. októbra na medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Ji.hlava. Diváci si ho na Slovensku môžu pozrieť na festivale Jeden svet 27. októbra.