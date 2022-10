Ceny pohonných hmôt pôjdu opäť nahor. Nafta už oproti minulému roku zdražela o 35 %

Slovenskí motoristi by sa mali po dlhšom čase pripraviť na mierne zvyšovanie cien pohonných látok. Analytička 365.bank Jana Glasová očakáva, že ceny benzínov a nafty by mohli v nasledujúcich dňoch mieriť ešte smerom nahor. „A to hlavne v tom prípade, ak sa ceny ropy udržia nad 90-dolárovou hranicou, respektíve ak sa dostanú na úroveň 100 dolárov za barel,“ uviedla pre agentúru SITA Glasová, podľa ktorej to bude závisieť hlavne od toho, ako sa trhy postavia k zníženiu produkcie zo strany kartelu a ako budú vnímať obavy z recesie globálneho hospodárstva. Nižšia produkcia ropy totiž bude tlačiť jej ceny nahor a naopak ekonomická recesia nadol.

Podľa údajov Štatistického úradu SR za 39. tohtoročný týždeň bol vývoj cien na našich pumpách celkom rozkolísaný. Ceny benzínu zostali nezmenené alebo mierne vzrástli a ceny nafty naopak klesli. „V každom prípade to ale znamená zmenu vo vývoji, keďže v predchádzajúcich týždňoch ceny benzínu klesali a to dokonca 12 týždňov v rade,“ dodala Glasová.

Liter 95-oktánového benzínu sa minulý týždeň predával za priemernú cenu 1,639 eura a v týždňovom porovnaní sa jeho cena takmer nezmenila. Liter 98-oktánového benzínu dosiahol úroveň 1,839 eura za liter a oproti predchádzajúcemu týždňu mierne zdražel o 0,7 %. Na rozdiel od benzínu ceny nafty klesli, a to výraznejšie o 3 % na úroveň 1,759 eura za liter.

Nafta už zdražela o 35 %

V medziročnom porovnaní si ale za benzín a naftu stále priplácame. Benzín 95 je drahší o necelých 15 % ako vlani a benzín 98 o zhruba 13 %. Najvýraznejší medziročný rast však zaznamenáva nafta, ktorá je až o 35 % drahšia ako vlani.

Počas minulého týždňa ceny ropy Brent postupne rástli a dostali sa z úrovne 89 amerických dolárov na začiatku týždňa až na takmer 96 dolárov za barel na konci týždňa. Môže za to podľa analytičky rozhodnutie kartelu OPEC+, ktorý sa dohodol na znížení svojej produkcie až o 2 mil. barelov denne, čo je najvýraznejší pokles od začiatku pandémie. „Za týmto rozhodnutím kartelu stojí snaha o zvýšenie cien ropy, keďže tie sa v posledných týždňoch dostali pod 90-dolárovú hranicu a vyzeralo to tak, že budú mať ešte tendenciu klesať,“ podotkla Glasová.

Kartel OPEC aj vo svojich vyjadreniach uviedol, že je nespokojný s cenami pod 90 dolárov za barel. „A zároveň kartel pravdepodobne počítal s ďalším poklesom cien ropy, a preto rozhodol o znížení ťažby, aby zabránil ďalšiemu výraznému zlacneniu ropy,“ konštatovala Glasová.