Fajčiari nevedia o tom, že škodia menej. Elektronické cigarety výrazne redukujú zdravotné riziká, ukázal výskum

Používanie elektronických cigariet je podľa rozsiahlej britskej štúdie menej škodlivé ako fajčenie. Výskumníci univerzity King’s College London uviedli, že ľudia, ktorí nahradia fajčenie vapingom, pocítia „podstatnú redukciu“ svojho vystavenia toxickým látkam, ktoré spôsobujú rakovinu a pľúcne i kardiovaskulárne ochorenia. Informuje o tom web The Guardian.

Nezávislý výskum, ktorý si objednal Úrad pre zlepšovanie zdravia a riešenie nerovností pri britskom ministerstve zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, je podľa expertov doteraz najkomplexnejšou štúdiou zdravotných rizík vapingu. Výskumníci vychádzali z viac ako 400 zverejnených štúdií po celom svete, pričom mnohé z nich skúmali známky poškodenia a úrovne toxických látok v tele v súvislosti s fajčením a vapingom.

Fajčiari nevedia o tom, že vaping je menej škodlivý

Hlavná autorka výskumu, profesorka King’s College London Ann McNeillová, ktorá sa venuje problematike závislosti od tabaku, uviedla, že fajčenie je životu nebezpečné a zabíja polovicu pravidelných dlhodobých fajčiarov. Ako však upozornila, z prieskumu v Anglicku zároveň vyplýva, že až dve tretiny dospelých fajčiarov nevedia o tom, že vaping je menej škodlivý.

„Vaping z krátkodobého a strednodobého hľadiska prináša len malý zlomok rizík fajčenia, avšak to neznamená, že nie je rizikový, osobitne pre ľudí, ktorí nikdy nefajčili,“ povedala Ann McNeillová.

Anglický plán do roku 2030

Spoluautorka štúdie Debbie Robsonová uviedla, že pomoc ľuďom prejsť od fajčenia k vapingu sa musí stať vládnou prioritou pri dosahovaní cieľa úplného odstránenia fajčenia v Anglicku do roku 2030.

Lion Shahab, profesor psychológie zdravia a vedúci skupiny pre výskum tabaku a alkoholu pri Univerzite King’s College London, povedal, že závery výskumu by mali poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a tvorcom politík poskytnúť uistenie, že povzbudzovanie fajčiarov, ktorí nie sú schopní prestať fajčiť, aby prešli na produkty so zníženou škodlivosťou, bude prospešné pre zdravie obyvateľstva.

Vaping prináša určité riziká

„Správa zároveň uznáva, že vaping so sebou nesie určité riziká v porovnaní s nepoužívaním žiadneho produktu, ale zároveň potvrdila, že tieto obavy sú často prehnané, čo vedie k falošnému vnímaniu rizika, ktoré môže odradiť tých, ktorí používajú najrizikovejší produkt (cigarety) od prechodu na výrobky s nižším rizikom (e-cigarety),“ píše profesor Shahab na vedeckom portáli The Science Media Centre.

Výskumníci zároveň vyzvali nefajčiarov, aby s vapingom nezačínali, a poukázali tiež na nutnosť opatrení na zamedzenie nárastu vapingu medzi mladistvými. Podľa nich je potrebné zabezpečiť, aby dospelí fajčiari dostali správnu podporu, ktorá zahŕňa poskytovanie presných informácií o zníženom riziku vapingu a o tom, ako im môže pomôcť prestať fajčiť.

No zároveň je potrebná edukácia mladých ľudí, ktorí by inak nefajčili, aby s vapingom nezačínali. A to nad rámec posilnenia vymáhateľnosti zákonov o zákaze predaja týchto produktov ľuďom pod 18 rokov a obmedzeniam v reklame.