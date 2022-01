Často zaspávate pred televízorom? Vedci vysvetľujú, prečo by ste sa tohto zlozvyku mali čím skôr zbaviť

S týmto zlozvykom bojuje nejeden človek. Možno to poznáte aj vy. Zapnete si film, vnímate prvých 15 minút, no potom sa preberiete až keď “bežia” záverečné titulky. Môže to byť príjemné takto si zdriemnuť. Podľa odborníkov je to však aj mimoriadne škodlivé. Prečo?

Mozog reaguje na neznáme hlasy

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise The Journal of Neuroscience, náš mozog vníma neznáme hlasy aj počas spánku. Snaží sa nás tak ochrániť pred možnými hrozbami. Ako na to odborníci prišli? Merali aktivitu mozgu počas spánku a sledovali, ako mozog reaguje na známe a neznáme hlasy. Ak človek počul neznáme hlasy, mozog sa na ne sústredil aj počas prvej, tzv. NREM fázy spánku.

Podobný efekt sa však nedostavil počas hlbokej, teda REM fázy spánku. Tá sa dostaví približne 90 minút po tom, ako zaspíme. Pravdepodobne je to tak kvôli zmenám v mikroštruktúre mozgu. Ako píše portál Daily Mail, aj keď sú naše oči zatvorené a neprijímajú podnety z okolia, mozog monitoruje naše okolie neprestajne. Neustále rozhoduje medzi potrebou dopriať telu potrebný spánok a medzi potrebou zobudiť organizmus, aby sa mohol chrániť pred hrozbou.

Učí sa aj počas spánku

Za tento jav môže evolúcia. Kedysi bolo životne dôležité, aby človek dokázal pred prípadnou hrozbou včas uniknúť alebo sa brániť. Aj keď v súčasnosti už nežijeme v jaskyniach, mozog sa nás stále pokúša chrániť. To znamená, že ak spíme pri zapnutej televízii, z ktorej sa ozývajú neznáme hlasy, oberáme sa o kvalitný spánok.

Do výskumu sa zapojilo 17 dobrovoľníkov, ich priemerný vek bol 22 rokov. Pred začatím experimentu netrpel ani jeden z účastníkov poruchou spánku. Vedci ich požiadali, aby aspoň niekoľko dní pred experimentom dodržiavali prísny spánkový režim a dopriali si aspoň 8 hodín spánku denne. V rámci experimentu im počas spánku vedci púšťali z reproduktorov rôzne zvuky. Napríklad, známy (napríklad rodič) a potom neznámy hlas opakoval ich vlastné, alebo cudzie meno.

Výsledky hovoria jasne, ak sa ozýval neznámy hlas, mozog reagoval intenzívnejšou aktivitou. Zaujímavé je aj zistenie, že mozog sa učí dokonca aj počas spánku. Najintenzívnejšie totiž reagoval na neznáme hlasy na začiatku noci. Neskôr však už reagoval menej, čo naznačuje, že neznáme hlasy začal vnímať ako známe. V každom prípade, ak si chcete dopriať naozaj kvalitný spánok, bude lepšie, ak nebudete zaspávať pri zapnutej televízii, ale v tichom a pokojnom prostredí svojej spálne.