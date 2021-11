Spánok dlhší ako 6,5 hodiny spôsobuje kognitívny pokles. Štúdia hovorí o rizikách demencie či Alzheimerovej choroby

Spánok totiž slúži na regeneráciu tela a pomáha telu fungovať tak, ako má.

Ako píše portál IFL Science, mimo iného súvisí s lepším duševným zdravím a nižším rizikom mnohých zdravotných stavov – vrátane srdcových chorôb a cukrovky. Je tiež dokázané, že nedostatok spánku sa spája s poklesom kognitívnych funkcií a dokonca vedie k ochoreniam, ako je napríklad Alzheimerova choroba.

Ale viac nie je vždy lepšie, zistila jedna nedávna štúdia. Vedci z Lekárskej fakulty Washingtonskej univerzity publikovali dokument, ktorý naznačuje, že rovnako ako príliš málo spánku, príliš veľa spánku môže súvisieť s poklesom kognitívnych funkcií.

Z dlhého spánku demencia či Alzheimerova choroba

Výskumný tím chcel vedieť, koľko spánku súvisí s kognitívnymi poruchami v priebehu času. Aby to urobili, pozreli sa na 100 starších dospelých v priemere vo veku od 75 do 80 rokov a sledovali ich štyri až päť rokov. V čase ich štúdie 88 ľudí nevykazovalo žiadne známky demencie, zatiaľ čo 12 vykazovalo známky kognitívneho poškodenia (jeden s miernou demenciou a 11 s miernym kognitívnym poškodením v štádiu pred demenciou).

Počas celej štúdie boli mali účastníci vykonať rad bežných kognitívnych a neuropsychologických testov pre vyhľadanie známok kognitívneho poklesu alebo demencie. Ich skóre z týchto testov sa potom spojilo do jedného priemerného, ktoré sa nazvalo predklinické skóre Alzheimerovej kognitívnej zložky (PACC). Čím vyššie skóre, tým lepšie bolo ich vnímanie v priebehu času.

Spánok sa meral pomocou zariadenia na encefalografiu s jednou elektródou (EEG), ktoré účastníci nosili na čele počas spánku, celkovo štyri až šesť nocí. Tento pokus sa uskutočnil tri roky po tom, čo ľudia prvýkrát dokončili svoje kognitívne testy. Toto EEG umožnilo vedcom presne merať mozgovú aktivitu, ktorá by im povedala, či niekto spal alebo nie (a ako dlho) a aký pokojný bol tento spánok.

Aj keď sa spánok počas štúdie meral iba v jednom období, výskumnému tímu to stále poskytlo dobré údaje o normálnych spánkových návykoch účastníkov. Zatiaľ čo používanie EEG na meranie mozgovej aktivity môže prvú noc trochu rušiť spánok, pretože ľudia si na zariadenie zvyknú, spánok má tendenciu sa nasledujúcu noc vrátiť do normálu. To znamená, že keď sa spánok sleduje od druhej noci, je to dobrá reprezentácia bežných spánkových návykov človeka.

Ideálny spánok má trvať 4,5 až 6,5 hodiny

Vedci vzali do úvahy aj ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť kognitívny pokles – vrátane veku, genetiky a toho, či mal človek príznaky proteínov beta-amyloid alebo tau, ktoré sú oba spojené s demenciou.

Celkovo výskumníci zistili, že spánok menej ako 4,5 hodiny a viac ako 6,5 hodiny v noci bol v priebehu času spojený s kognitívnym poklesom. Rovnako zavážilo aj to, či bol spánok kvalitný. Je zaujímavé, že vplyv dĺžky spánku na kognitívne funkcie bol podobný vplyvu veku, ktorý je najväčším rizikovým faktorom pre rozvoj kognitívneho poklesu.

Z predchádzajúcich výskumov vieme, že nedostatok spánku súvisí s poklesom kognitívnych funkcií. Jedna štúdia napríklad ukázala, že ľudia, ktorí hlásili poruchy spánku, ako je nespavosť alebo nadmerná denná ospalosť, majú väčšie riziko vzniku demencie v porovnaní s ľuďmi, ktorí to neurobia. Iný výskum ukázal, že ľudia, ktorí majú krátky čas spánku, majú v mozgu vyššie hladiny beta-amyloidu – ktorý sa bežne nachádza v mozgoch ľudí s Alzheimerovou chorobou.

Vedci si nie sú istí, prečo je nedostatok spánku spojený s kognitívnym poklesom. Jedna teória hovorí, že spánok pomáha nášmu mozgu vyplavovať škodlivé bielkoviny, ktoré sa nahromadia počas dňa. Predpokladá sa, že niektoré z týchto proteínov – ako beta-amyloid a tau – spôsobujú demenciu. Takže zasahovanie do spánku môže narušiť schopnosť nášho mozgu zbaviť sa ich. Experimentálne dôkazy to dokonca podporujú – ukazujú, že aj jedna noc nedostatku spánku dočasne zvyšuje hladiny beta-amyloidu v mozgu zdravých ľudí.

Dôležitá by mala byť kvalita spánku, nie jeho dĺžka

Na zisteniach tejto štúdie je prekvapujúce, že optimálne trvanie spánku je oveľa kratšie, ako to, ktoré predchádzajúce štúdie naznačovali, že je problematické. Štúdia ukázala, že spánok dlhší ako 6,5 hodiny bol spojený s kognitívnym poklesom, pričom sa starším dospelým odporúča spať každú noc medzi siedmimi a ôsmimi hodinami.

Môže sa stať, že nie je nevyhnutne dôležitá dĺžka spánku, ale kvalita spánku, pokiaľ ide o riziko rozvoja demencie. Táto štúdia napríklad tiež ukázala, že menej „pomalého“ spánku – regeneračný spánok – ovplyvňuje najmä kognitívne poruchy.

Z tejto štúdie tiež nemôžeme povedať, či dlhé trvanie spánku môže nezávisle ovplyvniť kognitívny pokles. V zásade nemôžeme vylúčiť, že účastníci, ktorí každú noc spali dlhšie ako 6,5 hodiny, už nemuseli mať už existujúce kognitívne problémy mozgových zmien naznačujúcich demenciu, ktoré testy nezachytili.

A hoci vedci boli opatrní, aby sa prispôsobili faktorom súvisiacim s demenciou, ľudia s dlhším spánkom mohli mať aj iné už existujúce stavy, ktoré mohli prispieť k ich kognitívnemu poklesu, ktoré neboli zohľadnené. Môže to zahŕňať napríklad zlý zdravotný stav, sociálno-ekonomický stav alebo úroveň fyzickej aktivity. Všetky tieto faktory spolu môžu vysvetliť, prečo bol dlhší spánok spojený s kognitívnym poklesom.

Existuje mnoho faktorov, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu nášho spánku a to, či zažívame pokles kognitívnych funkcií. Zatiaľ čo niektorým faktorom sa nedá predísť (napríklad genetická predispozícia), existuje veľa vecí, ktoré môžeme urobiť popri správnom nočnom spánku, aby sme znížili pravdepodobnosť vzniku demencie – ako je cvičenie a zdravá strava. Ale aj keď sa zdá, že vedci z tejto štúdie naznačujú, že existuje optimálna dĺžka spánku – medzi 4,5 a 6,5 ​​hodinami každú noc – príležitostné víkendové ležanie vášmu mozgu pravdepodobne nijako nepoškodí.

IFL Science