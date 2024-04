Čakajú nás ďalšie desivé extrémy: Tohtoročné leto prepíše rekordy. Meteorológovia majú obavy z toho, čo môže prísť

Meteorológovia so znepokojením sledujú vývoj teplôt v posledných mesiacoch. Tie sú dlhodobo nad priemerom obvyklých hodnôt. Tohtoročné leto bude opäť horúce.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje iMeteo, všetky tri uplynulé mesiace tohto roku dosiahli teplotné rekordy. Nateraz to vyzerá tak, že najbližšie mesiace budú v extrémoch pokračovať. Podľa českej meteorologičky Dagmar Honsovej sa musíme pripraviť na mimoriadne horúce leto.

Extrémy budú čoraz častejšie

„Vlny horúčav sa nám zrejme vyhýbať nebudú ani tento rok, ale na horúce roky sme už v posledných rokoch zvyknutí. Avšak sezónne výhľady počasia, ktoré vydávajú veľké svetové centrá, už teraz počítajú kladné teplotné odchýlky pre Európu cez letné mesiace,“ povedala pre TN Nova.

Podľa nej všetko napovedá tomu, že aj tohtoročné leto bude opäť prekonávať nadpriemer. Hovorí sa o ďalšom globálne najteplejšom roku.

Ako ďalej uvádza iMeteo, január a február boli globálne najteplejšími mesiacmi. Výsledky za marec meteorologické centrá ešte stále počítajú, no aktuálne sa zdá, že aj tento mesiac sa pridá.

V prvých dňoch apríla už bolo taktiež prepísaných niekoľko rekordov. Teploty sú neustále vyššie a európske modely upozorňujú na nadpriemerný apríl. Odchýlka teplôt by mala byť vo veľkej časti Európy, vrátane Slovenska, až 2 °C.

„Dlhodobé prognózy na letné mesiace avizujú nadpriemerné teploty, a to aj v dôsledku javu El Niño, ktorý aktuálne síce už zaniká, no stále má veľký vplyv na globálnu predpoveď počasia,“ upozorňuje portál.

Dodáva tiež, že minuloročné horúčavy sú súčasťou dlhodobého trendu a posledných 10 rokov je podľa NASA 10 najteplejších v histórii. Výraznejšie otepľovanie na Zemi bolo pritom odsledované za posledných 40 rokov.

„Ak sa pozrieme na prognózu na nasledujúce tri mesiace z dlhodobého hľadiska, naznačuje to, že trend, ktorý vidíme v otepľovaní, by mohol pokračovať, a tak by rok 2024 mohol konkurovať roku 2023 ako najteplejší rok v histórii, čo je veľmi desivé,“ hovorí Chloe Brimicombe, výskumníčka vĺn horúčav na univerzite v Grazi.

Vedci tiež upozorňujú, že klimatická kríza môže znásobiť udalosti, ako sú extrémne horúčavy alebo extrémne zrážky, čoho výsledkom bude sucho, hladomor a migrácia obyvateľstva.