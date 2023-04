Bývalý šéf SIS Pčolinský žaluje Vagoviča: Spoznal sa v jeho knihe, od novinára žiada 200-tisíc eur

Novinár a spisovateľ Marek Vagovič uverejnil na svoj profil na sociálnej sieti Instagram príspevok, v ktorom opisuje pocity a dojmy z predžalobnej výzvy od bývalého šéfa SIS, Vladimíra Pčolinského. Ten chce od novinára 200-tisíc eur a zákaz predaja knihy Padreho klan.

Marek Vagovič je skúsený slovenský politický novinár, ktorý v roku 2022 vydal knihu s názvom Padreho klan. Podľa jeho slov ide o románový thriller o politickej mafii s politickým krytím. Aj keď tvrdí, že v knihe sa žiadna postava nespája s realitou a neopisuje skutočných ľudí z prostredia slovenskej politiky, teraz mu hrozí pokuta 200-tisíc a právne konanie.

Žiada ospravedlnenie aj peniaze

Dôvodom je, že v publikácii sa mal spoznať bývalý šéf SIS (Slovenská informačná služba), Vladimír Pčolinský, za čo Vagovičovi poslal predžalobnú výzvu, žiada ospravedlnenie, zastavenie predávania knihy a finančnú náhradu 200-tisíc eur za očiernenie a šírenie nepravdivých informácií.

„Pčolinský tvrdí, že som o ňom zverejnil – údajne prostredníctvom knižnej postavy Včelinský – „nepravdivé a difamačné tvrdenia“, ktorými som ho „neoprávnene označil za páchateľa korupčnej a inej trestnej činnosti. Tým pádom som vraj zasiahol aj do jeho „občianskej cti a ľudskej dôstojnosti. Ak jeho žiadosti nevyhoviem, obráti sa so žalobou na súd. Som na to pripravený, budeme sa brániť. Držte palce, vďaka za podporu,“ napísal Vagovič na Instagram.

Okrem iného, novinár dodal, že Pčolinského právnici poslali výzvu na zákaz predaja aj do kníhkupectiev Panta Rhei a Martinus.