Katarína je profesionálnou hráčkou CS:GO: Rodičia z toho neboli najprv nadšení, no na turnaji sa dá vyhrať aj 50-tisíc

V dnešnej dobe sú e-športy na výraznom vzostupe a už dávno neplatí, že za počítačom dokážu uspiež len muži. Dôkazom toho je aj šikovná Slovenka Katarína Vašková, ktorá sa okrem štúdia veteriny dokázala stať súčasťou úspešného ženského tímu Nigma Galaxy, ktorý v hre CS:GO patrí medzi najúspešnejšie.

V rozhovore s Katarínou sa dozviete aj: ako začala s hraním počítačových hier;

čo si o jej kariére myslela jej rodina a kamaráti;

ako prebieha výber do profesionálneho tímu;

koľko sa dá výhrou na turnaji zarobiť;

ako zvládala štúdium, aj profesionálne hranie.

V akej fáze sezóny, ak to tak môžeme povedať, sa aktuálne nachádzaš?

Som po prvom veľkom tohtoročnom turnaji ESL Impact* v Katoviciach, ktorý sme vyhrali. Aktuálne nám začala sezóna, kde hráme o kvalifikáciu na ESL Impact svetový turnaj, ktorý sa uskutoční počas 2 — 4 júna v Dallase v USA. Uprostred marca som sa zúčastnila v Bahrajne svetového finále, kde hral z každého kontinentu najlepší ženský tím. Aj tento GIRL GAMER festival sa nám podarilo vyhrať.

* ESL Impact poskytuje konkurenčné prostredie pre najlepšie ženské tímy sveta, kde sa môžu počas súťaženia cítiť bezpečne a pohodlne

Koľko času tráviš počas roka na Slovensku? Predsa len, turnaje sú po celom svete…

Minulý rok to nebolo až tak intenzívne, ako to bude zrejme tento rok. V tomto roku som bola od začiatku roka doma približne mesiac a to som ešte stihla spraviť štátnice a zahrať si aj prestížny on-line turnaj osobností z e-gamingu, na ktorom boli hráči, komentátori, influenceri a podobne.

Na tento turnaj sa nedá kvalifikovať. Organizátor oslovil náš tím a 3 z nás sa turnaja zúčastnili. Mňa si vybral známy hráč a influencer Lobanica. Bola som v tíme jediná žena a v mužskej konkurencii som sa nestratila. Zároveň to bola zaujímavá skúsenosť, pretože do ďalších dvoch tímov boli vybrané moje spoluhráčky z NIGMA GALAXY, takže som musela proti nim hrať. Nakoniec môj tím turnaj vyhral.

S akou počítačovou hrou si začínala?

Nepamätám si prvú hru, pretože ako teenager som hrávala rôzne hry, ale začínala som s Counter strike 1.6. Hrávala som ho spolu so súrodencami.

Aký bol pohľad rodičov, rodiny či kamarátov na to, že väčšinu času tráviš pri „strieľačke“?

Hlavne doma nebolo zo začiatku z tejto mojej činnosti veľké nadšenie, ale keďže sa mi darilo úspešne študovať, tak to bolo tolerované. Ako prichádzali prvé úspechy a zistili, že sa tým viem uživiť, tak aj doma pochopili, že to myslím vážne. Dnes súrodenci sledujú všetky moje veľké turnaje a aj na diaľku ma povzbudzujú. Priebežne komentujú moje výkony a podporujú ma. Na turnaji v Katoviciach som mala v hľadisku okrem kamarátov, sestry s frajerom, aj ďalších slovenských fanúšikov, čo bolo veľmi príjemné.

Prečo práve hra CS:GO?

Lebo. (smiech) Predtým som hrávala aj LOL (League of Legends). Tam ale mal každý presnú rolu a nemohol hocikto sám potiahnuť svoj tím. Nebola to pre mňa vybalansovaná hra. Nepáčila sa mi ani tamojšia komunita. V CS (Counter strike) je každý hráč rovnocenný. Síce každý má nejakú úlohu v hre, ale zároveň každý hráč môže každé kolo zmeniť nejakým playom. Nezáleží, koľko kôl je prehratých, pretože aj na prvý pohľad prehratá hra sa dá otočiť.

Kedy si zistila, že máš šancu preraziť v CS:GO a dostať sa do profesionálneho tímu?

Asi v rokoch 2016-17 bolo pre mňa CS-ko len jedna z hier, ktorú som hrávala. Ako som sa v nej zlepšovala, tak som sa na ňu viac zamerala. V roku 2020 sa mi podarilo dostať do môjho prvého česko-slovenského tímu Winfinity. Vďaka mojim výsledkom som o rok už hrala v medzinárodnom tíme Mighty ducks. Rok 2022 znamenal môj prestup do najlepšieho ženského tímu sveta — Nigma Galaxy. Na môj prvý veľký turnaj s Nigmou som cestovala do USA ako najlepšie hodnotená európska hráčka podľa ratingu. Podarilo sa mi stať sa prvou ženskou profesionálnou hráčkou v rámci Slovenska a Česka na takejto svetovej úrovni v e-športe.

Ako vyzerá nábor do takého tímu?

Oslovili ma tesne pred Vianocami 2021 na základe mojich výkonov a schopností, keď ma videli ma twitchi. Oslovili ma, aby som si s nimi vyskúšala tréning. Musela som prejsť testom, kde si ma porovnávali s ďalšími kandidátmi do tímu. Nasledovali ďalšie skúšky, tie prebehli v januári 2022. Za celý ten čas mi nepovedali, či ma chcú, ale nakoniec sa rozhodli pre mňa a určite neľutujú. (smiech) Následne mi vysvetlili, že ma skúšali tak dlho, pretože je pre nich dôležitá stabilita tímu a že je to dlhodobé rozhodnutie, pretože hráčky sa v tíme často nestriedajú. Bolo pre nich dôležité, aby som zapadla aj mentálne.

Ako si spomínaš na svoj prvý veľký turnaj?

Kým som sa dostala do Nigma Galaxy, hrávala som niekoľko on-line turnajov, kde som sa zúčastnila môjho prvého naozaj veľkého turnaja v Dallase minulý rok. Bol to pre mňa naozaj veľký zážitok. Prvýkrát na veľkom pódiu a pred množstvom divákov. Výborná organizácia turnaja a ťažké zápasy, a nakoniec náš víťazný koniec.

Koľko hodín denne tráviš tréningom? Je súčasťou aj fyzická príprava?

Denne trénujem 6 -8 hodín, konkrétne 5-krát do týždňa. K tomu, samozrejme, patrí aj fyzický tréning kvôli kondícii. Ako som už spomínala, pre mňa je samozrejme dôležitá aj fyzická príprava a ako tím máme k dispozícii aj mentálneho kouča, pretože mnohokrát je individuálna mentálna príprava rozhodujúca.

Aký je tvoj najväčší úspech?

Mám dva úspechy. Prvý je tímový — Víťazstvo v sérii ESL Impact. Bolo to 3-krát v roku 2022 (v e-športe je to niečo ako v tenise gradslamové turnaje). Stali sme sa najlepším ženským tímom sveta. Druhý úspech je individuálny. Bola som nominovaná na cenu v kategórii Prelomový hráč roka 2022 ako jediná žena v tejto kategórii.

V tvojom odvetví stále prevláda mužská konkurencia, necítiš od nich tlak či podceňovanie?

Hrávame zápasy aj s mužmi, ale predovšetkým hrávame ženské turnaje, keďže cieľom je maximálne spopularizovať ženský e-šport. Áno, muži sú stále dominantnejší, ale darí sa nám aj proti mužom, hoci stále máme priestor na zlepšenie.

Koľko peňazí môže zarobiť potenciálny víťaz v takýchto turnajoch?

U žien sa zatiaľ hrá o menej peňazí ako je to u mužov, ale na hlavných turnajoch ESL Impact je pre víťazný tím odmena 50 000 dolárov (45 760 eur).

Koľko to mesačne zarába tebe?