Bývalý prezident Ukrajiny Juščenko: Viem, čo je potrebné na porazenie Putina, v minulosti som s ním rokoval

Viktor Juščenko je bývalým vrcholovým politikom Ukrajiny. Bol prozápadným politikom, za jeho vlády Ukrajina zaznamenala viaceré ekonomické úspechy a pokroky. Taktiež prezidentské voľby, ktoré najprv nevyhral, podnietili ľud k tomu, aby započali Oranžovú revolúciu.

Následne boli voľby skontrolované a vyhlásené za sfalšované. Prezidentom sa tak po prepočítaní hlasov v roku 2005 stal Viktor Juščenko. S Juščenkom sa spája tiež záhadná otrava, keď na začiatku jeho kandidatúry ochorel a rakúski lekári zistili, že bol zasiahnutý otravou dioxínmi. Aj kvôli tomu má dodnes zohyzdenú tvár. Záhadná otrava nie je dodnes vyšetrená, no sú tu indície, že za ňou mohlo stáť Rusko.

Remember 2004? Putin poisoned the Ukrainian pro-western candidate Yushchenko. Talk about respecting sovereignty. If Putin doesn’t like something he bullies, poisons, attacks and annexed. This is a sign of weakness. Like I said, Putin has no soft power and no diplomatic tact. pic.twitter.com/C3TcCiq2Zf

