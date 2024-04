Bývalý Matovičov poslanec obhajuje Attilu Végha: Renault je dobrý akurát na to, na čo sa podobá jeho značka, tvrdí

Slovenským internetom aktuálne hýbe ukončenie viacerých spoluprác s influencermi zo strany spoločností, a to na základe ich politickej aktivity. Patrí sem aj prípad Attilu Végha, s ktorým automobilka Renault ukončila spoluprácu.

Végh sa rozhodol zverejniť svoju súkromnú komunikáciu s manažérkou spoločnosti bez jej súhlasu, čo ľudí rozdelilo na dva tábory. Problémom bolo, že Végh sa zapojil do prezidentskej kampane a verejne podporil Pellegriniho. Renault však od svojich ambasádorov vyžaduje, aby boli politicky neaktívni.

Komunistické praktiky

K prípadu sa teraz prostredníctvom Facebooku vyjadril aj bývalý Matovičov poslanec György Gyimesi. „Renault je dobrý akurát na to, na čo sa podobá jeho značka,“ začal touto zvláštnou vetou svoj príspevok na sociálnej sieti.

„Tak sa nám pekne všetci vyfarbili. Hovorím o tých, ktorí nás delili na dobrých a zlých, slušných a neslušných, demokratov a nedemokratov, lúzu a “elitu”, na my a oni, aby sa po volebnom výprasku mohli sťažovať na to, ako je spoločnosť polarizovaná. To jednoducho nevymyslíš, toto je liberálny progresivizmus,“ pokračoval v nastolenom tóne.

Ukončenie spolupráce s Véghom prirovnal ku komunistickým praktikám a zápasník je vraj podľa neho trestaný za svoj názor. Dodáva, že ak by Végh podporil miesto Pellegriniho Korčoka, nič by sa vraj nestalo.