S Attilom Véghom ukončila spoluprácu veľká značka: Dôvodom je podpora Pellegriniho, zápasník hovorí o návrate komunizmu

Krátko pred druhým kolom volieb niektoré známe osobnosti a športovci vyjadrili podporu Petrovi Pellegrinimu. Medzi nimi napríklad tenistka Dominika Cibulková, raper Rytmus, alebo MMA zápasník Attila Végh.

Végh natočil video, v ktorom má na očiach okuliare, ktoré sa stali neoficiálnym symbolom Ivana Korčoka a tvrdil, že vôbec nič nevidí a už vôbec nie budúcnosť. Okuliare preto zahodil a ľudí vyzval, aby išli voliť. Jeho politické „angažovanie“ má však dohru.

Spoluprácu ukončili pre politické angažovanie

Zápasník zverejnil fotky z emailu, ktorý si vymenil jeho manažér Dalibor so zástupkyňou Renault Slovensko. „Vec, ktorú chcem prebrať, je ukončenie spolupráce s Attilom. Náš generálny riaditeľ ma upozornil na fakt, že naši ambasádori by mali ostať politicky neaktívni. Francúzska firma má takto nastavené pravidlá,“ píše v správe Iva zo spoločnosti, s ktorou Attila spolupracuje.

Dodáva tiež, že na Attilu sa za jeho politické angažovanie a vyjadrenie podpory Pellegrinimu vzniesla veľká nevôľa. „Budem úprimná, celý tím ľudí sme na opačnej strane. My, naši najbližší, naše „bubliny“. Za toto sa ja neviem postaviť. Lebo z môjho pohľadu nejde o rešpekt voči inému názoru. Ale o podporu strany, ktorá klame a je krivá.“

Zápasník v príspevku poskytol ľuďom svoju reakciu s tým, že to čo sa deje, v ňom vzbudilo pocit, že komunizmus sa vrátil. Podľa jeho slov ide o trest komerčnej značky za to, že „slobodne prejavil pri voľbe prezidenta svoj súkromný politický názor a presvedčenie v domnienke, že žijeme v krajine, kde sa to slobodne prejaviť môže“.

Realita je však podľa neho taká, že ak niekto svoj názor prejaví verejne, môže sa stať, že príde o partnerstvo, biznis, alebo sa môže stať, že nás niekto za názor zatvorí. „Osobne ma zaujíma, či sa v nasledujúcich dňoch bude táto značka pýtať svojich zákazníkov pri zakúpení ich produktu, koho volili, alebo im peniaze od voličov inej strany až tak nesmrdia,“ uzatvoril.