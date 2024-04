Hovorkyňa ministerstva kultúry Demková blúzni o okultizme a Luciferovi. Na protestoch si všimla falošných mesiášov a prorokov

V pondelok 25. marca odvolala ministerka kultúry Martina Šimkovičová dve riaditeľky kultúrnych inštitúcií, ktoré patria pod pole pôsobnosti rezortu. Zuzana Liptáková, riaditeľka Medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA, pritom musela z funkcie odísť bez toho, aby jej to šéfka kultúry vysvetlila. Na jej miesto dosadila ekonómku Petru Flach, ktorá s podobnou funkciou nemá žiadnu skúsenosť, no rovnako ako Šimkovičová žije v Kittsee.

Na situáciu okamžite reagovala verejnosť aj iniciatíva Otvorená kultúra. V Bratislave sa už 28. marca konal občiansky protest. Ten si všimli mnohí a pre niektorých sa stal zdrojom konšpirácií.

Konšpirácie o okultizme

Liptáková a spolu s ňou aj riaditeľka Slovenskej národnej knižnice v Martine Katarína Krištofová, boli odvolané spôsobom, ktorý sa v demokratickej spoločnosti a štáte založenom nielen na systéme bŕzd a protiváh, ale aj takom, ktorý si váži ľudské práva, často nevidí.

Dokonca aj samotní zamestnanci inštitúcií sa o tom, že ich šéfky končia, dozvedeli z médií. Za Liptákovú sa postavili okamžite po zverejnení správy. „My, zamestnanci BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti, nesúhlasíme s okamžitým odvolaním Zuzany Liptákovej z postu riaditeľky. Stojíme za ňou. Žiadame Ministerstvo kultúry SR o vysvetlenie.“

Okrem toho sa v Bratislave pred inštitúciou uskutočnil už aj spomínaný občiansky protest. Ľudia prišli vyjadriť svoj nesúhlas s krokmi, ktoré Šimkovičová podnikla bez akýchkoľvek predošlých konzultácií a vysvetlení.

Túto aktivitu si všimla aj hovorkyňa ministerstva kultúry a bývalá asistentka Martiny Šimkovičovej, Petra Demková. V občianskom proteste objavila prvky okultizmu. „Inak včera na tom proteste pred Bibianou (proti ministerke) títo slušnoľudia robili okultné rituály. Pozrite video a k tomu popis – že čo to robia,“ napísala na facebooku k príspevku a upozornila na gesto, ktoré urobili protestujúci.

„V okultizme je to gesto rukami symbolom oka Lucifera. Potom si zakrývajú pravé oko (aj to presne potom robili) – na znak odmietania správnej cesty alebo cesty dobra a cesty pravdy a múdrosti (má to všetko tieto významy).“ Dodala tiež, že zúčastnení tým deklarujú svoju príslušnosť k satanovi. „To len aby bolo jasno, kto je na strane dobra a kto na strane zla,“ ukončila status.

Ďalšie detaily doplnila aj v komentároch. „Tá baba čo stojí pred autorom videa na zemi je “prijímateľ”. Ten čo uzemňuje, čo prijíma, aby davu bolo niečo zobrané a niečo dané.“

K jednému z komentárov, v ktorom komentujúca cituje úryvok z Biblie: „Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny,“ dodáva „Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.“

Na hovorkyňu rezortu kultúry, ako píše Marian Jaslovský, reagoval aj Ján Benčík. „Ide o happening s tromi gestami. Prvé gesto – gesto smútku, dávame si ruky pod oči ako symbol stekajúcich sĺz, druhé – zakrytie úst, znak umlčania a tretie gesto – držanie za ruky ako znak solidarity.“