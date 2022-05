Býva vám po cvičení alebo behu zle od žalúdka? Vedec vysvetľuje, prečo to tak je a ako s tým bojovať

Ľudia cvičia či športujú z viacerých dôvodov a jedným z nich je, aby sa cítili lepšie. Zatiaľ čo niektorí sa po tréningu tak naozaj cítia, iní odchádzajú napríklad z posilňovne s nevoľnosťou. A aj keď je tento stav iba dočasný, stále je nepríjemný.

Našťastie existujú vysvetlenia, prečo sa to dejea ak sa to stáva aj vám, nie je dôvod na obavy. Hlavnou príčinou je, že pri cvičení dochádza k zvýšenému prietoku krvi do pracujúcich svalov, mozgu, pľúc a srdca, ako to opisuje profesor Adam Taylor z Lancasterskej univerzity pre portál The Conversation.

Menej krvi v žalúdku

Zvýšenie prietoku krvi je poháňané sympatickou časťou nervového systému a koriguje ho rozširovaním tepien, aby bolo možné prenášať viac krvi do jednotlivých tkanív.

Automaticky to ale znamená, že sa znižuje prívod krvi a zužujú sa cievy smerujúce do gastrointestinálneho systému (napríklad do žalúdka). Počas namáhavého tréningu to môže byť až o 80 %.

Deje sa to preto, lebo v tele je zvýšený dopyt po krvi a prenášanom kyslíku v určitých namáhaných častiach a tam, kde krv a kyslík nie sú až také dôležité, sa ich prívod utlmuje.

Jedlo pred tréningom

Ak ste napríklad nedávno pred tréningom jedli a išli potom do posilňovne alebo si zabehať, tak tráviace procesy môžu byť obmedzené. Keď jeme, žalúdok sa zväčšuje, čo vedie k uvoľňovaniu kyselín a enzýmov potrebných na trávenie. Žalúdočné svaly sa tiež stávajú aktívnymi počas trávenia, čo spôsobuje väčší dopyt po kyslíku, a teda aj prietoku krvi.

Pri tréningu, keď telo na jednej strane potrebuje krv a kyslík dodávať do svalov a na druhej strane zásobovať aj žalúdok či gastrointestinálne tkanivá, nastáva významný konflikt a to môže byť jeden z dôvodov, prečo sa počas alebo po tréningu objavuje nevoľnosť.

Okrem toho môže byť počas cvičenia stlačený žalúdok či iné brušné orgány, čo môže prispievať k pocitu nevoľnosti. Významné je to napríklad pri drepoch, keď pľúca nasávajú väčšie objemy vzduchu, a tak sa zatlačí na bránicu, pričom na žalúdok tlačia aj brušné svaly. Výsledkom môže byť nevoľnosť či dokonca zvracanie, a to aj v prípadoch, ak sa cvik vykonáva nalačno.

Niektoré výskumy dokonca naznačujú, že cvičenie, napríklad beh na dlhé trate či vytrvalostné súťaže, môžu poškodiť sliznicu žalúdka, pravdepodobne v dôsledku zníženia prietoku krvi a kyslíka do orgánu.

Kedy a čo jesť

Ak sa rozhodnete ísť cvičiť či behať hneď alebo aj hodinu po jedle, je viac pravdepodobné, že sa dostaví nevoľnosť. Trvá totiž približne dve hodiny, kým sa tuhá potrava rozloží v žalúdku a prejde do tenkého čreva. Je preto dobré počkať po jedle aspoň dve hodiny a až potom vyraziť na tréning.

Aj to, čo jete, môže určiť, či pocítite nevoľnosť. Potraviny s veľkým množstvom vlákniny, mastné či vysoko bielkovinové jedlá sú spojené s vyššou pravdepodobnosťou nevoľnosti po tréningu. Rovnako pôsobí aj srvátka či rôzne koktaily. Podobne sú na tom živočíšne tuky alebo nápoje s vysokým obsahom uhľohydrátov, ako sú džúsy, energetické nápoje či limonády.

Ak mávate problémy s nevoľnosťou pri tréningu, mali by ste zmeniť či zmierniť svoje obvyklé cvičenie a potom postupne zvyšovať záťaž. Pred tréningom by ste nemali jesť už spomínané dve hodiny a tiež si vybrať správne jedlá, ako sú kvalitné sacharidy, napríklad sladké zemiaky, bielkoviny či nenasýtené tuky, ako sú orechy. Tie nielen dodajú telu energiu, ale nebudú ani také ťažké na trávenie ako iné potraviny.