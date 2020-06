Budete sa červenať. Dokážete zvládnuť tento kvíz o sexe na 100 %?

Mnohí sa o sexe hanbia rozprávať, ako keby sa to ich ani netýkalo, naopak, niektorí o ňom rozprávajú toľko, že je to až neúnosné a nepríjemné. Nech je to ako chce, sex je súčasťou našich životov a tak sa nás týka. Čo o ňom ale viete? Dnes sme si pre vás pripravili kvíz o sexe. Ten nebude rozhodne nijako poburujúci, no je možné, že niekto sa pri ňom bude aj trochu červenať. Hlavné ale je, aby ste naň odpovedali správne. Zvládnete to na 100 %?

Ak vás tento kvíz zaujal, pozrite si aj ďalšie v našej sekcii kvízov.