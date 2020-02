Budete mať slzy na krajíčku. Toto sú najlepšie romantické filmy, ktoré skončia tragicky

Romantické filmy sú častokrát okrem zobrazenia chvíľ plných lásky inšpirované aj životnými situáciami, ktoré nie sú vždy iba pozitívne a ružové. Práve tieto autentické udalosti im dávajú silu vyvolať v divákovi emócie, pri ktorých má slzy na krajíčku.

Ak nepatríte medzi milovníkov romantických filmov, možno práve týchto 10 snímok vás presvedčí o tom, že nie všetky sú založené na klišé a šťastných koncoch. Sú oceňované, kritikmi uznávané a ich koniec vás dojme a prinúti k slzám.

La La Land (2016)

ČSFD: 73 %

IMDb: 8,0/10

Režisér Damien Chazelle sa preslávil už vďaka svojej hudobnej dráme o mladom ambicióznom bubeníkovi, Whiplash. O dva roky neskôr očaril muzikálom, ktorý v mnohých divákoch zbúral predsudky o tomto žánri. La La Land si vyslúžil neuveriteľných 14 nominácií na Oscara, z ktorých 6 premenil na víťazstvo a jednu sošku si odniesol aj samotný režisér.

Emma Stone a Ryan Gosling predstavujú hlavnú dvojicu, ktorú vidíme prežívať všetky fázy milostného vzťahu. Jeho snom je stať sa jazzovým hudobníkom a udržať pri živote starý poctivý jazz v kluboch, ona stať sa herečkou a zrežírovať svoje vlastné predstavenie. Práve ich ambície ale začínajú vytvárať medzi nimi priepasť. Chazelle okrem samotného príbehu lásky prináša aj poctu kinematografii spôsobom, že budete milovať film ešte viac.

Zrodila sa hviezda / A Star Is Born (2018)

ČSFD: 76 %

IMDb: 7,7/10

Námet filmu Zrodila sa hviezda si od svojho prvého filmového spracovania v roku 1937 vyslúžil hneď niekoľko ďalších adaptácií. Tá najnovšia pod režisérskou taktovkou Bradleyho Coopera priniesla v hlavnej úlohe speváčku Lagy Gagu, ktorá zložila k filmu aj vlastnú hudbu, za čo si vyslúžila množstvo ocenení a môže sa pýšiť aj soškou Oscara.

Country spevák Jackson Maine objaví mladú talentovanú speváčku Ally a zrodí hviezdu, ktorá napokon prekoná aj jeho slávu. Navyše medzi nimi vzniká silné romantické puto.

Daj mi tvoje meno / Call Me by Your Name (2017)

ČSFD: 78 %

IMDb: 7,9/10

Romantická dráma Luca Guadagnina v hlavnej úlohe s talentovaným Timothée Chalametom získala Oscara za adaptáciu knižnej predlohy. Snímka rozdelila divákov na dva tábory, najmä kvôli vzťahu medzi dvojicou hlavných hrdinov a otvorenému zobrazeniu ich spoločných intímnych scén.

Do talianskej Elieho rodiny prichádza americký študent Oliver. Po počiatočných nezhodách sa mladíci zblížia a prežijú spoločnú letnú lásku v romantickom talianskom prostredí. Snímka zožala mimoriadny festivalový úspech a vyslúžila si aj nominácie na Oscara v štyroch kategóriách. Mladému hercovi Timothée Chalametovi navyše otvorila herecký svet dokorán a dnes ho môžeme vidieť v najvýraznejších snímkach súčasnosti ako Mladé ženy, The King alebo Daždivý deň v New Yorku.

Život Adéle / Blue Is the Warmest Color (2013)

ČSFD: 80 %

IMDb: 7,7/10

Snímka Život Adéle vtrhla na filmové festivaly a žiadnemu inému filmu nedala ani najmenšiu šancu, vďaka čomu má na svojom konte napríklad aj Zlatú palmu z Cannes. Je dielom tunisko-francúzskeho režiséra Abdellatifa Kechicheho.

Adéle je mladé dievča, ktoré sledujeme v čase dospievania a hľadania samej seba. Zažíva prvú lásku a sexuálne skúsenosti. Zásadne ovplyvní jej život stretnutie s Emmou, do ktorej sa zamiluje.

Mexická jazda / And Your Mother Too (2001)

ČSFD: 77 %

IMDb: 7,6/10

Oscarový režisér Alfonso Cuarón, režisér snímok ako Harry Potter a väzeň z Azkabanu, Gravitácia či Roma vytvoril emotívnu roadmovie, ktorá zostáva v mysli diváka ešte dlho po zhliadnutí.

Dvojica teenagerov je očarená o desať rokou staršou Španielkou. Rozhodnú sa ju pozvať na výlet na miesto, o ktorom si ani nie sú istí, či vôbec existuje. Vyrážajú na pútavú cestu, ktorá navždy ovplyvní každého z nich. Popritom ako si trojica užíva spoločné, často vášnivé chvíle na pláži, hlavná hrdinka a aj divák vedia, že za tým, že sa s mladíkmi vydala, je oveľa intenzívnejší dôvod.

Láska / Love (2012)

ČSFD: 76 %

IMDb: 7,9/10

Režisér Michal Haneke po psychologickom horore Funny Games a remakom svojho vlastného filmu Funny Games USA či erotickej dráme Pianistka zachytil život dvojice, ktorá strávila spolu celý svoj život a kvôli starobe sa blíži ku koncu.

Zlom v živote páru nastáva vo chvíli, keď žena zostáva odkázaná na starostlivosť svojho manžela. Anne však dostáva mozgovú mŕtvicu aj druhýkrát a spoločný život s Georgeom sa ešte viac komplikuje.

Nezabudni na mňa / Remember Me (2010)

ČSFD: 75 %

IMDb: 7,1/10

Rebelujúci mladík v podaní Roberta Pattinsona sa zamiluje do dievčaťa, ktoré stvárňuje herečka Emilie de Ravin. Ich vzťah však nie je pokojný a šťastný bez problémov. Práve naopak. Pochádzajú z rozdielnych rodín a každá z nich prežíva tragické chvíle a životné tragédie, s ktorými sa musia vysporiadať.

Predtým, ako som ťa spoznala / Me Before You (2016)

ČSFD: 80 %

IMDb: 7,4/10

Snímka nakrútená podľa rovnomennej knižnej predlohy autorky Jojo Moyes prináša v hlavnej úlohe hviezdu seriálu Game of Thrones Emiliu Clarke.

Will končí po dopravnej nehode pripútaný na invalidný vozík. Louise prichádza, aby mu pomohla uľahčiť bežné fungovanie. Ani láska, ktorá medzi nimi vznikla však nemusí zabrániť k naplneniu Willovho najväčšieho želania.

Dánske dievča / The Danish Girl (2015)

ČSFD: 74 %

IMDb: 7,1/10

Einar a Gerda žijú v šťastnom manželstve, popri ktorom sa venujú svojej najväčšej vášni – maľovaniu. Moment, kedy Einar pózuje svojej žene prezlečený za dánske dievča navždy zmení ich životy. Einar si uvedomí, že žije uväznený v tele muža a s podporou svojej manželky sa rozhodne ukázať svoju pravú identitu. Medzi ním a Gerdou však až do konca zostáva silné intímne puto.

Snímka si po premiére na festivale v Benátkach vyslúžila 10-minútové standing ovation. Film je nakrútený podľa skutočného príbehu muža, ktorý sa ako jeden z prvých ľudí rozhodol pre zákrok na zmenu pohlavia.

Na vine sú hviezdy / The Fault in Our Stars (2014)

ČSFD: 77 %

IMDb: 7,7/10

Hazel a Gus sa stretávajú počas sedení podpornej skupiny boja s rakovinou. Zamilujú sa do seba a okrem iného ich spája najmä láska ku knihám. Gus napíše autorovi obľúbenej knihy Hazel. Ten ich zavolá na výlet za ním do Amsterdamu. Mladíci trpiaci závažnou chorobou sa vydávajú na najdobrodružnejšiu cestu svojho života.

Bonus: Titanic (1997)

ČSFD: 85 %

IMDb: 7,8/10

V rebríčku romantických filmov so smutným koncom nesmie chýbať jedna z najväčších filmových klasík, snímka z dielne Jamesa Camerona, Titanic. Leonardo DiCaprio a Kate Winslet v nezabudnuteľných úlohách Jacka a Rose.

Titanic zachytáva tragédiu, ktorá sa odohrala na najväčšom zaoceánskom parníku. Chudobný Jack vyhral lístok, aby sa na prvú plavbu lode dostal. Bohatá Rose bývala v jednej z najluxusnejších kajút. Jeden z najromantickejších príbehov narušila katastrofa, ktorá sa po náraze s ľadovcom na palube lode rozpútala.