Toto je 9 najlepších filmov natočených podľa skutočných udalostí, ktoré uvidíme v roku 2020

Aj keď zatiaľ vieme len o veľmi malom množstve snímok podľa skutočnej udalosti, ktoré sa dočkajú kinoplátna v roku 2020, o niekoľkých projektoch už rozhodne vieme. Podľa všetkého sa však o tomto žánri dozvieme viac v priebehu toho, ako sa bude rok 2020 vyvíjať.

The Trial of the Chicago 7

Nová dráma s názvom The Trial of the Chicago 7 by mala byť podľa všetkého poriadny trhák. Scenár má totiž na starosti Aaron Sorkin, jeden z najuznávanejších scenáristov súčasnosti. Ten sa ujal aj réžie a vzhľadom na to, aký výborný výsledok podal s filmom Molly’s Game, sa môžeme domnievať, že film bude naozaj stáť za to. Jeho dej sa bude odohrávať okolo skupiny siedmych ľudí, ktorí čelia obvineniam pred súdom v Chicagu v súvislosti s aktivizmom proti vojne vo Vietname.

Dátum slovenskej premiéry: zatiaľ nebol stanovený

Dream Horse

V hlavných úlohách filmu Dream Horse uvidíme herečku Toni Collette a Damiana Lewisa. Film by mal absolvovať premiéru na prestížnom festivale Sundance už tento mesiac, no do povedomia širšej verejnosti sa dostane až v apríli tohto roku. Film sa odohráva na vidieku vo Walese a rozpráva príbeh o barmanke, ktorá sa rozhodla trénovať závodného koňa.

Dátum slovenskej premiéry: zatiaľ nebol stanovený

Escape from Pretoria

Escape From Pretoria rozpráva príbeh o dvojici mužov z Juhoafrickej republiky, ktorí boli uväznení na základe spolupráce s Africkým národným kongresom. Obaja sú však odhodlaní z väzenia utiecť a my budeme sledovať ich príbehy v podaní Daniela Radcliffa a Ian Harta.

Dátum slovenskej premiéry: zatiaľ nebol stanovený

Just Mercy

Film Destina Daniela Crettona rozpráva príbeh Waltera McMilliana, ktorý bol krivo obvinený z vraždy. Film je založený na memoároch jeho obhajcu Bryana Stevensona. Dvojicu vo filme stvárnili Jamie Foxx a Michael B. Jordan a premiéru mal na filmovom festivale v Toronte už minulý rok, no k verejnosti by sa mal dostať až v priebehu roka 2020.

Dátum slovenskej premiéry: 26. marec 2020 (Continental film)

King Richard

Mohlo by sa zdať, že film bude rozprávať o anglickom kráľovi Richardovi Prvom. V skutočnosti nám však dielo King Richard vyrozpráva príbeh otca tenistky Sereny Williams, ktorý ju tvrdým tréningom vypracoval až na svetovú špičku. Hlavnej úlohy by sa ma zhostiť Will Smith a film uvidíme pravdepodobne na jeseň tohto roku.

Dátum slovenskej premiéry: zatiaľ nebol stanovený

Judy

Film je životopisným príbehom ikonickej speváčky a herečky Judy Graland, ktorú preslávilo najmä klasické dielo Čarodejník z krajiny Oz. Judy bola už od útleho veku miláčikom amerického publika, no každý úspech si pýta svoju daň. Judy je vyčerpaná, závislá na alkohole a liekoch a bojuje so samotou. My sledujeme jej život na konci 60. rokov, kedy prichádza do Londýna. Stále očarujúca umelkyňa skrýva pod svojou maskou úsmevu trpký život. V hlavnej úlohe si herečku, ktorá neustále nachádza silu pokračovať, zahrala Renée Zellweger.

Dátum slovenskej premiéry: 13.02.2020

The Last Full Measure

Inšpirujúca snímka režiséra a scenáristu Todda Robinsona rozpráva o ambicióznom vládnom byrokratovi, ktorý má posúdiť, či si padlý vojnový hrdina zaslúži najvyššiu cenu za statočnosť. Vyšetrovanie, ktorému sa venuje, však ohrozuje jeho kariéru a vďaka nemu sa na povrch vyplavujú záhadné skutočnosti, ktoré by mali zostať pod ním. V hlavných úlohách uvidíme Samuela L. Jacksona a Eda Harrisa.

Dátum slovenskej premiéry: zatiaľ nebol stanovený

Burden

Ak máte radi snímky, v ktorých hlavná postava skutočne prejde absolútnou premenou, potom bude nezávislý film Burden presne pre vás. Ten rozpráva o mužovi, ktorého vychoval Ku-klux-klan. Ten sa však chce od hrozivej skupiny a jej praktík odtrhnúť, pretože verí, že má nádej na lepší život. V hlavných úlohách si zahrali Garrett Hedlund a Forest Whitaker.

Dátum slovenskej premiéry: zatiaľ nebol stanovený

Radioactive

Medzi dielami, ktoré majú síce vysoký potenciál, no rozprávajú o pomerne neznámych príbehoch, nájdeme aj také, ktoré sa opierajú o notoricky známu históriu. Presnejšie o príbeh Marie Curie a jej historickému objavu, ktorý jej bol zároveň osudným. Poľskú vedkyňu si zahrala Rosamund Pike a réžie snímky sa chopila Marjane Satrapi.

Dátum slovenskej premiéry: 19.03.2020