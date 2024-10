Budeme tankovať lacnejšie? Čierne scenáre sa nepotvrdili, vodiči majú dôvod na radosť. Takéto sú správy z čerpacích staníc

Slovenskí motoristi majú dôvod na spokojnosť. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ceny benzínu na našich čerpacích staniciach by nemali výrazne rásť nad 1 euro a 50 centov, pričom vidí priestor pre návrat k tejto úrovni. Cena nafty by sa mala udržať naďalej pod 1 eurom a 45 centami.

„To znamená, že počas sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých budeme tankovať zhruba o 10 centov lacnejší benzín a približne o 25 centov lacnejšiu naftu ako v minulom roku,“ podotkol Pánis.

Domáce ceny palív sa po predchádzajúcom raste cien palív v Rotterdame opäť zvýšili. Analytik 365.bank Tomáš Boháček očakáva, že posledná rastová vlna na cenách ropy sa už do cien premietla a v najbližšom období výraznejšia zmena cien nenastane. „Pokiaľ sa potvrdí náš výhľad postupného poklesu cien ropy po odznení geopolitických rizík, pokles cien by sa mal ukázať opäť aj v koncových cenách pre motoristov,“ uviedol pre agentúru SITA Boháček.

Ceny palív by mali podľa Pánisa ostať relatívne stabilné aj v okolitých krajinách. Najlacnejšie bude možno benzín natankovať v okolitých krajinách EÚ v Česku a Poľsku, kde sa ceny v najbližšom čase zrejme udržia okolo 1 eura a 40 centov, či mierne nad týmito úrovňami. V Rakúsku by sa mala držať jeho cena okolo 1 eura a 50 centov podobne ako v Maďarsku a Chorvátsku, pričom v Slovinsku by sa mala jeho cena udržať mierne pod touto okrúhlou hranicou.

Nafta ostane v stredoeurópskom regióne najlacnejšia v Českej republike, kde by sa jej cena mala udržať pod 1 eurom a 35 centami a v prípade Poľska by mala orbitovať okolo 1 eura a 40 centov. Jej rakúske ceny by sa mohli vrátiť pod 1 euro a 50 centov, pričom za podobnú cenu ju budú môcť motoristi natankovať v priemere aj v Chorvátsku a Slovinsku.

Benzín máme takmer najdrahší, naftu po Česku najlacnejšiu

Priemerné ceny benzínu na domácich čerpacích staniciach v 42. týždni tohto roka v porovnaní s minulým týždňom vzrástli o približne ďalšie 2 centy na liter. Benzín natural 95 oktánov sa v priemere predával za 1,518 eura za liter a cena 98-oktánového benzínu bola 1,723 eura za liter. Liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili taktiež drahšie v priemere za 1,424 eura za liter.

„V porovnaní s okolitými krajinami tankujeme benzín najdrahšie v regióne strednej Európy, naopak naftu tankujeme s výnimkou Česka najlacnejšie. Tam sú ceny nižšie v priemere o 5 centov,“ dodal Boháček.