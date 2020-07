Bude to horšie, ako sme si desaťročia nahovárali. Svet sa len o 1,5°C neoteplí, skôr to bude trojnásobok

Už roky hovoríme o tom, ako veľmi sa naša planéta oteplí, keď sa bude koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére naďalej zvyšovať. Údaj je v skutočnosti starý už celé desaťročia, za ten čas sme sa však naučili o citlivosti klímy a procesoch, ktoré ovplyvňujú zmeny systému oveľa viac. Medzinárodný tím vedcov preto aktualizoval predpoveď oteplenia Zeme, z ktorej je jasné, že na pozitívne vyhliadky by sme mali rýchlo zabudnúť.

Už desaťročia žijeme s vidinou sveta teplejšieho o 1,5 až 4,5 °C. Takéto hodnoty totiž vedci predpovedali v roku 1979 pri modelovaní zvýšenia koncentrácie skleníkových plynov o dvojnásobok v porovnaní s predindustriálnym obdobím. Nová najkomplexnejšia a najaktuálnejšia štúdia medzinárodného tímu odborníkov, ktorá predpoveď aktualizuje podľa najnovších poznatkov o klíme však tvrdí, že na oteplenie o menej ako 2°C môžeme prakticky zabudnúť, tvrdia autori v tlačovej správe.

Dolné odhady sú minulosťou

Vedci aj aktivisti niekoľko rokov upozorňovali na to, že musíme urobiť všetko preto, aby sme oteplenie planéty udržali na hranici 1,5 °C. Svet teplejší o túto hodnotu má nádej, život by vyzeral inak, no nebola by to globálna katastrofa. Nová analýza však aktualizuje modely staré štyri desaťročia a ukazuje negatívnejšiu budúcnosť. Keď sa koncentrácia skleníkových plynov zvýši na dvojnásobok hodnôt spred priemyselnej revolúcie, Zem sa oteplí o 2,3 – 4,5°C.

Podľa novej analýzy je pravdepodobnosť oteplenia Zeme o menej ako 2°C nižšia ako 5 %. Násobne pravdepodobnejšie (6 – 18 %) je, že planéta sa oteplí o viac ako 4,5°C. Ešte menší rozsah oteplenia vedci dokázali vypočítať, ak z modelu odstránili vplyvy tzv. „neznámych neznámych“, teda rôznych neočakávaných udalostí či faktorov, ktoré by v budúcnosti mohli ovplyvniť klimatický systém Zeme. Jednoduchšia analýza ukázala oteplenie o 2,6 – 3,9°C.

Bod zlomu – 2060

Oba modely, ten aktuálny aj ten z roku 1979, modelovali globálne oteplenie v prípade, že sa koncentrácia skleníkových plynov oproti predindustriálnemu obdobiu zdvojnásobí. Ako podotýka denník SME, aktuálne je koncentrácia CO 2 oproti tomuto obdobiu vyššia o 1,5-krát a predpokladá sa, že dvojnásobné hodnoty svet dosiahne v roku 2060. V porovnaní s rovnakým obdobím je svet dnes teplejší už o 1,1 °C.

Vedci tvrdia, že nová analýza spája všetko, čo doposiaľ vieme o klíme, atmosférických procesoch či histórii otepľovania. Upozorňujú, že spodné rozmedzie oteplenia, ktoré uvádza IPCC (Medzivládny panel o zmene klímy) pod hranicou 2°C, nie je s veľkou pravdepodobnosťou reálne. Hodnovernosť ich novej štúdie má potvrdzovať aj zhodnosť predpovede o maximálnom oteplení s modelom spred niekoľkých desaťročí.

Zjednodušene povedané, v najhoršom prípade sa svet oteplí o rovnako extrémnu hodnotu, akú poznáme už desaťročia. V tom najlepšom to však nebude zďaleka také pozitívne, ako sme dúfali.