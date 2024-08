Bruchala reagoval na negatívne komentáre: „Sú to ľudia, ktorí nemajú meno ani fotografiu, nevenujte im pozornosť,“ odkázal

Pavel Bruchala venoval ministerke kultúry Martine Šimkovičovej video, v ktorom povedal, že nemá na to, aby bola ministerkou. I keď svoje názory prezentuje priamo, hovorí, že nenávistných komentárov dostáva minimum. Napriek tomu na svojom instagrame zanechal odkaz, avšak nie pre „hejterov“, ale pre ľudí, ktorí sa ho zastávajú.

Nezaoberajte sa anonymnými ľuďmi

Bývalý moderátor televízie Markíza, ktorý dlhé roky tvoril dvojicu s Martinou Šimkovičovou poďakoval všetkým za „slová uznania, podpory a ocenenia“ za názor, ktorý pred niekoľkými dňami, konkrétne v pondelok 12. augusta, zdieľal na sociálnej sieti.

K tomu pripojil dôležitý odkaz, ktorým dal najavo, že ho negatívne a anonymné komentáre ľudí v online priestore nevyvedú z miery. To isté odporučil ľuďom, ktorí na nenávistné poznámky v komentároch reagujú.

„Chcel by som vám všetkým odkázať jednu vec. Prosím, vy, ktorí reagujete na komenty všetkých tých, ktorí ma nenávidia, ktorí mi želajú len to najhoršie, všimnite si, že sú to ľudia, ktorí nemajú meno, nemajú fotografiu, ich profil je neverejný, nemajú tam žiadny príspevok, čiže sú to ľudia, ktorí nemajú ani len tú slušnosť, ani guráž, ani hrdosť na to, aby sme vedeli, kto to je,“ povedal s tým, že takí ľudia nestoja za pozornosť.

„Takže takým ľuďom ja nebudem venovať pozornosť ani nejakú reakciu. A vy, ktorí im chcete niečo vysvetliť a povedať, tak… Viete čo? Užite si radšej leto, choďte k vode, dajte si dobrý drink a robte veci, ktoré majú väčší význam a veci, ktoré urobia vás šťastnejšími. Ja to robím tiež v tejto chvíli. Ďakujem za podporu a robme svet krajším.“

Bruchala Šimkovičovej odkázal, že šíri negatívne emócie, je pomstychtivá a cynická. Ako uviedol v rozhovore pre interez, šéfka kultúry je dôkazom toho, že sa na Slovensku dostávajú k moci ľudia, ktorí tam nepatria. Napriek tomu verí, že je na Slovensku stále viac dobrých, vzdelaných, rozhľadených, rešpektujúcich a slušných ľudí.