Nemáš na to, aby si bola ministerkou kultúry, ani vzdelaním ani charakterom: Bruchala poslal Šimkovičovej silný odkaz

Video začína Pavel Bruchala slovami, že kedysi tvoril s Martinou Šimkovičovou moderátorskú dvojicu, ktorú mali ľudia radi. Dodáva, že kým on cestuje po svete a spoznáva nové kultúry, rozmanitosť a farebnosť sveta, Šimkovičová sa vrhla do politiky, stala sa ministerkou kultúry a šíri negatívne emócie.

Bruchala dodáva, že vyštudoval herectvo a vo veci umenia a kultúry má čo povedať, o to viac, že sa jej stále venuje. „Myslím si, že nemáš na to, aby si bola ministerkou kultúry. Stala si sa ňou z ničoho nič. Nemáš na to odborné predpoklady, ale ani ľudské a charakterové,“ adresuje tvrdé slová Martine Šimkovičovej. Poukazuje na to, že ľudia sa na Slovensku dostávajú k funkciám, o ktorých ani nesnívali.

„Umenie a kultúra je o emóciách. A ty šíriš len negatívne emócie. Irituješ, si cynická, pomstychtivá, ničíš životy, chceš určovať čo je a čo nie je kultúra. To sú strašne negatívne, zlé emócie. Robíš to spolu s pánom Machalom, je to veľmi smutná dvojica, akú ste vytvorili,“ pokračuje Bruchala. Dodal, že ak by bol dnes na Slovensku, zúčastnil by sa pochodu. Priznáva, že už dávno podpísal iniciatívu za odvolanie Šimkovičovej.

„Identita národa sa netvorí krojom ani tým, že sa zabalím do slovenskej zástavy alebo tým, že budem o polnoci po celom Slovensku púšťať slovenskú hymnu. Maťa, prosím ťa, nenič kultúru,“ uzatvára Bruchala s dodatkom, že to najlepšie, čo môže Šimkovičová urobiť, je sama odstúpiť z postu ministerky kultúry.