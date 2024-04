Bratislavský poslanec končí pre falšovanie identity. Vydával sa za niekoho úplne iného

Pre falšovanie identity končí v miestnom zastupiteľstve v bratislavskej Petržalke na vlastnú žiadosť predseda petržalského klubu Team Bratislava a Progresívne Slovensko Jakub Kuruc.

Poslaneckého mandátu sa vzdal v utorok. Urobil tak potom, ako v konfrontácii priznal, že sa v elektronickej komunikácii vydával za vicestarostku Petržalky Ivetu Jančokovú. Rodičom dieťaťa sa snažil sľúbiť, že im vybaví miesto v jednej z materských škôl.

Porušenie etických štandardov

„Hoci sa nakoniec nič vážne nestalo, som z celej situácie veľmi šokovaná. Dozvedieť sa od cudzieho človeka, že niekto komunikuje vo vašom mene a ešte v tejto záležitosti, je veľmi nepríjemné,“ skonštatovala Jančoková s tým, že konanie považuje za absurdné.

Vedenie mestskej časti na čele so starostom Jánom Hrčkom jeho konanie dôrazne odsúdilo. Hovorí o hrubom porušení etických štandardov, morálnych zásad a pravdepodobne aj zákona. „Vydávať sa za niekoho iného nepatrí do slušnej spoločnosti, verejného ani do súkromného života,“ zdôraznil Hrčka s tým, že dôvodom poslanca vôbec nerozumie. Po ľudskej stránke ho situácia podľa vlastných slov veľmi mrzí.

Kuruc zároveň avizoval, že sa plánuje vzdať aj členstva v dozorných radách mestských podnikov, ako aj v politickej strane Team Bratislava. Naďalej však plánuje pôsobiť vo funkcii bratislavského mestského poslanca ako nezaradený.

V petržalskom miestnom zastupiteľstve by ho mal nahradiť ako poslanec Juraj Mravec. Ak si svoj mandát po oficiálnom oslovení zo strany miestneho úradu uplatní, poslanecký sľub by mal zložiť na najbližšom zasadnutí miestneho parlamentu 23. apríla.