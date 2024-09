Bratislava sa konečne zbaví strašiaka: Známa stavba by sa mohla po 15 rokoch prieťahov dokončiť, toto z nej bude

Dlhé roky rozostavaný hotel Alibaba na Starých Gruntoch oproti cintorínu Slávičie údolie v bratislavskej Karlovej Vsi by mohli dokončiť. Vyplýva to z vyjadrení starostky Karlovej Vsi Dany Čahojovej na sociálnej sieti. Po vyriešení posledných problémov požiadal stavebník koncom augusta o predĺženie dokončenia stavby. Podľa najnovších plánov by mala byť hotová do konca roka 2025.

„Aj vďaka tomu, že sa nám na mestskom zastupiteľstve podarilo vyriešiť posledné majetkovoprávne problémy, mohol stavebník ohlásiť pokračovanie prác v zmysle stavebného zákona a stavebných povolení. Celý priestor dostane omnoho kultivovanejšiu a krajšiu podobu,“ skonštatovala Čahojová.

Začalo to v roku 2008

Predmetná stavba bola povolená na účel hotelového bývania. Má tri podzemné a deväť nadzemných podlaží, pričom posledné podlažie je ustúpené. Na prvom a druhom podlaží boli navrhnuté reštauračné zariadenia a kongresové sály, od tretieho podlažia hotelové izby. Garáže majú byť situované v podzemí.

Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v decembri 2008, stavebné povolenie v januári 2009. Následne v rokoch 2010, 2013, 2014 a 2020 bola schválená zmena stavby pred dokončením. V roku 2022 predĺžil stavebný úrad termín dokončenia stavby do konca decembra 2024. Koncom augusta požiadali o ďalšie predĺženie, tentoraz do konca roka 2025. Dôvodom žiadosti o predĺženie lehoty v minulosti bola napríklad časová náročnosť a technická zložitosť vykonaných stavebných prác, nepriaznivé podmienky spôsobené pandémiou i spor týkajúci sa zmluvných vzťahov.