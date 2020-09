Bratislava otvorila prvý mestský bazár. Nepotrebné veci doň môžete priniesť aj vy

Bratislava otvorila svoj prvý mestský bazár. Organizuje ho hlavné mesto s mestským podnikom Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Verejnosť môže nepotrebné, ale stále použiteľné veci prinášať do zberu, ktorý bude v centrále OLO vo vyhradených časoch počas septembra.

Následne bude možné si tieto veci zakúpiť za symbolické ceny na mestskom bazári, ktorý magistrát plánuje na druhý októbrový víkend na Bazovej 8 v sídle mestského komunálneho podniku.

Vzniká nové reuse centrum

“Hlavným cieľom pilotného podujatia Mestský bazár na Bazovej 8 je podpora vzniku novovznikajúceho Bratislavského centra opätovného použitia (reuse centra),” informovala TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Ide o platformu na podporu aktivít na predchádzanie tvorby odpadu predlžovaním životného cyklu vecí, ktoré sú ešte vhodné na ďalšie použitie. Sériovo bude toto podujatie podľa mesta pokračovať aj v budúcom roku.

“Naším cieľom je začať robiť veci inak – nevyhadzovať nepotrebné veci, ale dať im druhú šancu. To, čo nepotrebujeme my, sa môže zísť niekomu inému a naopak. Okrem toho bude mestský bazár miestom, kde sa bude dať kúpiť jedinečný kúsok za symbolickú cenu,” povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Darujte nepotrebné veci

Zber vecí bude od 1. septembra do 30. septembra v centrále OLO na Ivanskej ceste 22 v stredu od 12.00 do 18.00 h, v piatok od 8.00 do 18.00 h a v sobotu od 8.00 do 18.00 h. Ľudia môžu darovať nečalúnený nábytok, záhradný nábytok, knižnice, nočné stolíky či nábytok pre deti. Knihy, časopisy, CD a DVD. Hračky a spoločenské hry. Taniere, poháre či príbory, hrnce, športovú výbavu. Domáce a záhradkárske potreby, ako skrutkovače, kladivá, vedrá či lopaty. Rovnako aj kočíky, autosedačky, detské hojdačky či nosiče. Bicykle i kolobežky. Darovať môžu aj kancelárske a školské potreby, chovateľské potreby či neelektronické hudobné nástroje. Presný zoznam, čo je možné darovať, je na webe OLO. Predmety musia byť čisté, zachovalé, funkčné a kompletné.

“V prípade, že chce niekto na mestský bazár darovať objemný predmet alebo viacero vecí, ktoré sa nezmestia do osobného auta, môže využiť počas posledných dvoch septembrových sobôt bezplatný odvoz týchto vecí. Po posúdení ich vlastností OLO zabezpečí ich bezplatný odvoz,” spresnila Rajčanová.

Mestský bazár bude 10. až 11. októbra od 10.00 do 18.00 h v areáli bratislavského mestského komunálneho podniku na Bazovej 8. Vyzbierané financie budú podľa magistrátu vedené na transparentom účte a budú použité na budovanie Bratislavského centra opätovného použitia.