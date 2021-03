Minister školstva Branislav Gröhling podáva demisiu. Oznámil to dnes po rokovaní vlády. Ďalšie vyjadrenia poskytne na spoločnej tlačovej besede aj s Richardom Sulíkom a Ivanom Korčokom. Tlačovka by mala byť zajtra o 14. hodine.

Demisiu podá aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Zajtra by ju mali doručiť prezidentke Zuzane Čaputovej.

Sulík je proti predčasným voľbám

Vládny kabinet je evidentne v rozklade. Vyhlásil to šéf koaličnej SaS Richard Sulík, ktorý v utorok skončil vo funkcii ministra hospodárstva. Ako tvrdí, nepamätá si, kedy by vo vláde chýbali naraz traja ministri. Všetko podľa neho nasvedčuje tomu, že čoskoro bude chýbať v kabinete aj viac ministrov. V rukách to podľa Sulíka má premiér Igor Matovič (OĽANO), ktorému SaS dáva na odstúpenie z funkcie čas do stredy (24. 3.).

“Ak to nebude splnené. Vo štvrtok (25. 3.) podá demisiu minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS),” skonštatoval predseda SaS s tým, že de facto pozastavujú platnosť koaličnej zmluvy. O svojej demisii dnes už informoval minister školstva. Vláda bude totiž podľa neho zjavne nefunkčná a Matovič pravdepodobne nebude mať väčšinu v parlamente. Sulík preto vyzýva k rokovaniu o rekonštrukcii vlády na pôdoryse súčasnej koalície.

SaS deklaruje, že je proti predčasným parlamentným voľbám a ak do Národnej rady SR príde takéto hlasovanie, poslanci za SaS budú podľa slov Sulíka hlasovať proti predčasným voľbám. “Je najvyšší čas, aby vládna kríza skončila. Verím, že svojou demisiou som tomu napomohol a otvoril priestor, aby Matovič mohol opustiť vládu a pohli sme sa ďalej,” povedal. Naďalej deklaruje, že SaS odmieta fungovať vo vláde, ktorú bude viesť Matovič.

“Ak sa Matovič bude chcieť v rámci vlády len presunúť, a teda nebude premiér, ale na nejakej inej pozícii vo vláde, tak SaS bude chcieť mať vo vládnom kabinete troch ministrov. Zásadne odmietame sa zrieknuť jedného ministerstva,” vyhlásil Sulík. SaS si nárokuje na tie rezorty, ktoré jej aj v súčasnosti patria podľa koaličnej zmluvy, a teda ministerstvo školstva, ministerstvo hospodárstva a ministerstvo zahraničných vecí. “Takisto ich budeme chcieť obsadiť tými istými ľuďmi. Na ministerstve zahraničných vecí bude Korčok, v rezorte školstva Gröhling a na ministerstve hospodárstva ja,” skonštatoval Sulík.

Ak by Matovič vládny kabinet úplne opustil, je Sulík pripravený nefigurovať v zrekonštruovanej vláde, ak ho o to šéf OĽANO požiada. “Berte to ako moju obetu, lebo som bol na ministerstve hospodárstva spokojný. Kus roboty sme urobili. Problém tejto vlády nebol rezort hospodárstva, ale napríklad ministerstvo zdravotníctva,” poznamenal Sulík.