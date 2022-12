Boris Kollár nepríčetne vrieskal po parlamente: SaS sú podľa neho farizeji a osvedčení rozbíjači vlád

Strana SaS je podľa predsedu parlamentu a šéfa hnutia Sme rodina Borisa Kollára stranou farizejov a osvedčených rozbíjačov vlád. Ako povedal vo svojom horlivom prejave v parlamente na mimoriadnej schôdzi k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde, SaS vláde vyčíta, že sa pri hlasovaní opiera o hlasy fašistov, no sama robí to isté.

„Tu a teraz potrebujete ich hlasy a opierate sa o ne práve vy, páni poslanci a pani poslankyne strany SaS, počítate s každým jedným hlasom ĽSNS a Republiky. Richard Sulík, pozri sa do zrkadla a uvidíš tam seba, ako chodíš utajene a konšpiračne rokovať s Kotlebom do Maďarska,“ povedal Kollár.

Odmieta kritiku SaS

Odmietol kritiku zo strany SaS, že vláda nedokáže pomôcť nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva. Poukázal na to, že to bola SaS, kto bojoval za zrušenie trinástych dôchodkov, za zrušenie vlakov zadarmo pre študentov a dôchodcov a za zrušenie obedov zadarmo.



„Keď sme prijali, že od 1. januára dostanú matky s deťmi 200 eur na dieťa vo forme 60 eurového prídavku a 140 eurového bonusu na dieťa, tak ste odišli, lebo sme pomohli týmto nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva spolu s poslancami Tarabom, Štefanom Kuffom a Filipom Kuffom. To, že oni teraz s vami zahlasujú za povalenie vlády, vám už nevadí,“ vyhlásil Kollár.

Strana SaS podľa jeho slov nemá hanby vláde toto vyčítať a následne s tými istými poslancami povaliť vládu. „Čo ste to za farizeji?“ spýtal sa so zvýšeným hlasom v pléne Kollár. Poslankyňa Jana Bittó Cigániková zo SaS na to reagovala, že schválených 200 eur pomôže matkám Kollárových detí, no k naozaj nízkopríjmovým domácnostiam sa nedostane.

Zároveň kritizoval SaS za to, že do akejkoľvek vlády príde, dokáže ju do jedného – dvoch rokov povaliť. „Ja mám pocit, že ak budú potrebovať v akejkoľvek krajine povaliť vládu, napríklad v Rusku, čo by sme doporučovali, alebo v USA, keď tam bude Trump, v Nemecku, v Číne, možno aj v Severnej Kórey, viete, koho si pozvú? Nášho majstra Richarda Sulíka a SaS ako stranu osvedčených rozbíjačov vlád,“ povedal predseda parlamentu.