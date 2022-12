Čo by sa dialo po páde vlády? Sulík navrhuje riešenie, ktoré je však podľa Šeligu nepravdepodobné

Ak by sa podarilo vláde vysloviť nedôveru, mohla by sa riadne a zmysluplne rekonštruovať. V takomto prípade by jej vládnutie strana SaS v Národnej rade (NR) SR podporila.

Uviedol to líder SaS Richard Sulík počas odôvodňovania návrhu na vyslovenie nedôvery kabinetu. Deklaroval, že liberáli by jej súčasťou neboli. Predčasné voľby mu už vzhľadom na termíny nedávajú veľmi zmysel.

Rekonštrukcia vlády

„Viem si predstaviť, že po zmysluplnej, dohodnutej rekonštrukcii vlády my dáme hlasy na to, aby takejto vláde bola vyslovená dôvera v NR SR,“ povedal Sulík. Ozrejmil, že po páde vlády by mohlo nastať viacero alternatív, jednou z nich je napríklad vznik novej vlády so 76 poslancami v parlamente.

Za lepšie riešenie ako pokračovanie súčasného kabinetu v jeho aktuálnom zložení považuje aj prípadnú úradnícku vládu. „Pokračovanie tejto vlády je však to najhoršie riešenie, lebo vládne v takom zložení a takým spôsobom, že zničí aj zvyšky nádeje, ktorú voliči do našej vlády vkladali,“ skonštatoval.

Ani jedno zo spomenutých riešení ale podľa Juraja Šeligu nie je pravdepodobné. Jedinou možno alternatívou sú poľa neho predčasné voľby a konanie SaS nazval „kamikadze štýlom“, píše DenníkN. Predčasné voľby sa podľa neho mohli konať do mája.