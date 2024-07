Bolo by to strašné: Vizualizácia ukazuje, ako by vyzeralo, keby guľka vpálila do hlavy Donalda Trumpa, zachránila ho náhoda

V sobotu obletel svet atentát na Donalda Trumpa. Prezidentský kandidát mal šťastie v nešťastí a ako sme vás už informovali, život mu podľa jeho vlastných slov zachránilo to, že otočil hlavu, aby sa pozrel na obrazovku s dátami, ktoré chcel použiť vo svojom prejave. Smrti tak utiekol doslova o milimetre a odnieslo si to len jeho ucho. Teraz sa objavila vizualizácia, ktorá ukazuje, koľko chýbalo, aby Donald Trump pravdepodobne prišiel o život, informoval portál LADbible.

Na sociálnej sieti X (bývalý Twitter) sa objavila nová vizualizácia, z ktorej doslova naskakuje husia koža. Ilustruje totiž, ako málo chýbalo na to, aby mal incident katastrofické následky. Pôvodne ju na TikToku zdieľal profil @pointconsciousness.

NEW: New visualization shows just how close Donald Trump was from losing his life during the Pennsylvania rally.

Trump says he turned his head at the last moment to look at the illegal immigration statistics that were on the big screen.

„That chart that I was going over saved… pic.twitter.com/yqkS6UcPpy

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 16, 2024