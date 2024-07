Riaditeľ festivalu Grape Ján Trstenský: Mali sme stany ako Pohoda, znesú vietor do 120 km/h. Doteraz žiadny nespadol

Sezóna letných festivalov je v plnom prúde. Spolu s ňou však aj letné búrky, ktoré sú z roka na rok silnejšie. Organizátori rôznorodých podujatí na Slovensku sa na veľké podujatia s miliónovými rozpočtami pripravujú niekoľko mesiacov a rátajú s rôznymi scenármi. Na také následky búrky, ktorá vyčíňala uplynulý víkend na festivale Pohoda, sa však nikdy nedá pripraviť na sto percent, aj keď organizátori robia pre bezpečnosť vždy maximum.

Festival Grape je slovenským návštevníkom obdobných podujatí veľmi dobre známy. Koná sa pravidelne druhý augustový víkend, a to už od roku 2010. Najskôr bolo jeho domovom piešťanské letisko, druhý rok po sebe bude ale festival hostiť letisko v Trenčíne.

Organizátori tohto podujatia majú s búrkami počas jeho konania svoje skúsenosti už od prvého ročníka. A viac-menej sa bez nich festival nezaobišiel počas žiadneho z nasledujúcich ročníkov. Búrky treba očakávať vždy a obzvlášť v súčasnej dobe, kedy sa predpovede menia takmer z minúty na minútu. Aj preto je také veľké podujatie, ako je niekoľkodňový hudobný festival ťažké zrušiť v predstihu. Jednak je to preto, že varovanie pred búrkami spred dvoch dní už v daný moment platiť nemusí, jednak je to preto, že podobné rozhodnutie by bola hotová finančná samovražda. To nám potvrdil aj jeden z dvojice riaditeľov festivalu Grape, Ján Trstenský.

V súvislosti s nedávnym incidentom na Pohode sa u mnohých návštevníkov slovenských festivalov vynára otázka, či sú bezpečné, čo robia organizátori pre to, aby ich ochránili v čo najvyššej možnej miere a aj to, čo vlastne treba robiť v prípade, že dôjde k podobnému nešťastnému scenáru. Grape, rovnako ako Pohoda, niekoľko rokov využíval stany Kayam. Tento rok dôjde k zmene aj v súvislosti s nehodou. „Dohodli sme sa s firmou vzájomne, že počkáme, kým sa nevyšetrí, čo sa vlastne stalo a dovtedy ich nebudeme používať,“ prezradil nám riaditeľ festivalu Grape, v ktorom aktuálne hľadajú náhradného dodávateľa stanu.

V rozhovore sa okrem iného dozviete aj to, ako prebieha stavba stanových pódií, či sú bezpečné, čo všetko riešia organizátori v momente, kedy festival zasiahne búrka, a kto všetko rozhoduje o tom, či sa festival zruší, alebo môže po búrke pokračovať ďalej.

Festival Grape bol skúšaný nástrahami počasia prakticky od prvého ročníka. Už na ňom sa areálom letiska v Piešťanoch prehnala silnejšia búrka, ktorá ho poznačila hneď v prvý deň konania festivalu. Našťastie ste vtedy pokračovali ďalej. V roku 2015 ste sa však už pre búrky a nepriazeň počasia rozhodli festival radšej ukončiť. Ako sa rodí takéto rozhodnutie, aké faktory v ňom zvažujete a za akých okolností je možné, aby festival po búrke pokračoval ďalej?

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného