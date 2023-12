V Bratislave v tichosti otvorili ďalšie nákupné centrum: Má byť iné, ako ostatné, zamerať sa má hlavne na túto vec

Už dlhšie je známe, že naše hlavné mesto vyniká oproti tým susedným v počte nákupných centier na obyvateľa. Len pred pár dňami sme vás informovali o tom, že v blízkosti bratislavského letiska sa na budúci rok začne výstavba ďalšej obchodnej zóny, ktorá bude pozostávať z piatich budov. Určené budú pre rôzne formy podnikania, ako aj pre širokú verejnosť. Medzitým sa v tichosti otvorila iná komerčná zóna, informuje Yim.Ba.

Coop Jednota, ale aj športové obchody

Ide o obchodné centrum Tehelko, ktoré sme nedávno spomínali v súvislosti s otvorením vlajkovej predajne Coop Jednota. Kým potravinový reťazec otváral vo veľkom štýle, samotná komerčná zóna bola otvorená, takpovediac, v tichosti, píše Yim.Ba. Komplex, nachádzajúci sa na našom Národnom futbalovom štadióne, zatiaľ nemá sprístupnenú webovú stránku, no viac prezradila hovorkyňa Grafobal Group, Ivana Titellová.

„Konečný počet prevádzok je okolo 30, ale presný počet závisí aj od nových nájomníkov, ktorí doplnia už otvorené prevádzky, a ich dispozičných riešení,“ pričom zdôraznila, že nepôjde o klasické nákupné centrum. „Tu si treba najmä uvedomiť, že OC Tehelko nie je klasické obchodné centrum tak, ako ich poznáme z iných projektov. Jeho prioritou nie je lákanie fashion značiek, ale poskytovanie služieb obyvateľom okolitých rezidenčných projektov,“ vysvetľuje Tittelová.

Výhodou bude možnosť podzemného parkovania, ktoré by malo spolu s moderným priestorom zabezpečiť príjemné a oddychové nakupovanie. Časť obchodníkov svoje prevádzky ešte dokončuje a podľa slov hovorkyne by mali byť otvorené začiatkom budúceho roka. Uvidíme, akým spôsobom zareagujú nákupné centrá Central a VIVO!, ktoré sú v blízkosti Tehelného poľa. Práve pre nich, ako aj pre maloobchodníkov v okolí, by malo ísť o priamu konkurenciu.