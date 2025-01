Je úplne zadarmo: Len 15 minút od našich hraníc sme navštívili svetelný park, za ktorý sa neplatí a nikdy ste o ňom nepočuli

O príjemnú atmosféru sa v tomto období, kedy sú dni pomerne krátke, starajú svetelné parky, ktoré ožívajú po zotmení a aj na Slovensku sa stávajú čoraz populárnejšími. Túto zimu ich nájdeme u nás hneď niekoľko. Nevýhodou niektorých z nich však môže byť vyššie vstupné a ak si takúto atrakciu chcete užiť spoločne s celou rodinou či vo väčšej skupine priateľov, vaše peňaženky to pocítia. No možno ani neviete, že za takýmto zážitkom môžete vycestovať k našim poľským susedom a užiť si ho úplne zadarmo. Navštívili sme zaujímavé miesto hneď pri našich hraniciach, o ktorom ste možno ešte ani nepočuli.

Článok pokračuje pod videom ↓

V článku sa dozviete aj: ako sa sem dostanete;

od akej hodiny sa inštalácie rozsvecujú;

čo ďalšie okrem tisícok svetielok si na tomto mieste užijete;

prečo si myslíme, že mnohí Slováci o tomto mieste nevedia, a to aj napriek tomu, že sa nachádza tak blízko nás.

Čoby ste kameňom dohodili

Vybrali sme sa do poľského regiónu Malopoľsko, konkrétne do mestečka Muszyna, ktoré leží priamo pri našich hraniciach. Skutočne na skok to sem máte, ak pochádzate z východu. Napríklad, z takého Bardejova ste v Muszyne autom za približne 40 minút, z Kežmarku vám sem cesta zaberie niečo cez hodinu a podobne aj z Prešova.

Mesto Muszyna je od hraničného priechodu Čirč-Leluchów vzdialené len 15 minút. My sme vyrazili z Banskej Bystrice a cesta nám zabrala tri hodiny, čo je dôkazom toho, že aj keď bývate v iných kútoch našej krajiny, toto miesto máte na dosah.

Príďte až po zotmení

Ak si chcete užiť svetelný park v plnej kráse, mali by ste vedieť, že sa vám sem oplatí prísť až po 16. hodine, a to rovno z dvoch dôvodov — vtedy postupne zapadne slnko a zároveň sa objekty rozsvecujú práve o tomto čase. Keďže sa sem vstupné neplatí, môžete sa okolo atrakcií poprechádzať aj cez deň, avšak pripravíte sa o samotné čaro svetelného parku, preto jednoznačne príďte po zotmení.

Atrakcia nesie názov Bajkowy Park Świateł Muszyna, čo môžeme voľne preložiť ako Rozprávkový svetelný park v Muszyne, a ako uvádza oficiálny turistický portál Malopoľského vojvodstva VisitMalopolska, návštevníci ho môžu obdivovať už od začiatku decembra, a čo je ešte lepšou správou, môžete ho navštíviť aj po Novom roku. Má byť totiž prístupný až do 2. marca 2025. Takže ak vás toto miesto zaujalo a báli ste sa, že ho už nestihnete navštíviť, nemusí to tak byť, a toto je znamenie naplánovať si výlet do Poľska.

Ak sa sem chcete dostať, do navigácie si zadajte napríklad Ogrody Sensoryczne w Muszynie, čo sú vlastne miestne senzorické záhrady, ktoré samy osebe stoja za návštevu, a keďže sa sem vstupné taktiež neplatí, určite ich nevynechajte.

Do samotného svetelného parku vedie vstup napríklad z ulice S. Mściwujewskieho a nachádza sa priamo nad areálom liečebných kúpeľov s názvom Sanatorium Uzdrowiskowe KORONA, pred ktorými sme na parkovisku odstavili auto aj my. Prejsť cez kúpeľný areál pešo nebol problém, len ak si zvolíte túto možnosť, pripravte sa na krátky úsek do kopca. Z diaľky sme však už zbadali svetelné inštalácie, ktoré nás naviedli správnym smerom.

Rozprávkové atrakcie očaria malých aj veľkých

Napriek tomu, že sme park navštívili krátko po štvrtej, teda v čase, kedy sa atrakcie ešte len rozsvecovali, stretli sme viaceré skupiny ľudí, ktorí sa sem prišli pozrieť. Milo nás prekvapilo, že vďaka polohe svetelného parku si je tu možné urobiť príjemnú prechádzku po rozprávkovej krajine, tvorenej z tisícok svetielok.

Toto miesto odporúčame navštíviť aj rodinám s deťmi, ktoré tu môžu popustiť uzdy svojej fantázii a užiť si svetelné objekty v podobe ľadových medveďov, škriatkov, či snehovej kráľovnej na saniach. Na samom vrchu sa týči vyhliadková veža, na ktorú vedú schody a užijete si z nej okrem iného výhľad aj na samotné svetelné inštalácie. A ak vám už bude chladno, zahriať sa môžete v kaviarni v modernom dizajne, ktorú tu nájdete.

Len na skok, no mnohí o svetelnom parku nepočuli

Svetelný park v Muszyne nás veľmi príjemne prekvapil. Aj keď toto je už štvrtá sezóna, počas ktorej rozprávkový svetelný park víta svojich hostí, my sme o ňom nikdy nepočuli a rovnako ani naši známi, ktorým sme o ňom hovorili. Dokonca sme o tejto atrakcii nenašli na slovenskom internete takmer ani zmienku. Môžeme teda usúdiť, že pre Slovákov je pomerne neznámym miestom, ktoré sa však určite oplatí navštíviť. Navyše, máme ho skutočne len „za rohom“.

Takže ak hľadáte nové a zaujímavé miesto, kam by ste mohli vyraziť na výlet, toto vám odporúčame všetkými desiatimi. A návštevu svetelného parku môžete spojiť napríklad s návštevou neďalekého poľského mesta Krynica-Zdrój a v tomto období aj s lyžovačkou. Nájdete tu totiž viaceré lyžiarske strediská, ktoré príjemne prekvapia svojimi zjazdovkami, službami, ale aj príjemnou výškou vstupného.