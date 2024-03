Boli sme ochutnať jedlo v Mestskej pivárni zo šou Na nože v Humennom: Toto sme vôbec nečakali, že sa stane

Ubehol ďalší týždeň a v televízii ste si mohli pozrieť ďalší diel zo šou Na nože. Po minulotýždňovej návšteve prešovskej retro burgrárne sme sa rozhodli, že si ani tentoraz nenecháme ujsť príležitosť presvedčiť sa na vlastnej koži o tom, ako sa reštaurácia, v tomto prípade v Humennom, zmenila po zásahu šéfkuchára Martina Nováka.

V článku sa dozviete aj: prečo mala reštaurácia problémy;

aký bol náš prvý dojem;

čo nás prekvapilo najviac;

či by sme sa sem opäť vrátili.

Problém bol nielen v jedle, ale aj vo vzťahoch

Tohtotýždňová epizóda šou Na nože bola naozaj plná emócií. Šéfkuchár Martin Novák zavítal do Mestskej pivárne v centre Humenného. Podnik existuje už nejakú dobu, no zamestnancom robilo jeho fungovanie vrásky na čele. Jeden z čašníkov preto požiadal o pomoc šéfkuchára. Toho po príchode šokovalo nechutné jedlo (konštatoval, že vyzeralo ako pomyje pre prasce, iné pokrmy zas boli ako zo zlej školskej jedálne), zvláštne menu, ktoré toho s pivárňou nemalo veľa spoločného, ale aj špinavá kuchyňa. V každom rohu bol nejaký neporiadok, opotrebované zariadenie a hrozilo dokonca aj riziko vzniku požiaru. Martina v reštaurácii prekvapili aj naskladané stoly z letnej terasy, ktoré tam nemali čo robiť.

V kuchyni sa snažila niečo vyčarovať spolumajiteľka, ktorá je zároveň v podniku kuchárkou. Šéfkuchár ale personálu vyčítal, že sú v podstate len ohrievači jedál a zákazníkom podávajú ešte aj palacinky vo forme polotovaru. Polotovarové jedlo teda vychádzalo z nehygienickej kuchyne a na to, čím vlastne bolo, bolo predražené.

Šéfkuchár musel rázne zakročiť

Personál sa vraj snažil majiteľa presvedčiť, aby podnikol kroky, ktoré by viedli k zlepšeniu, no márne. Konštatovali dokonca, že im počas 15-hodinových zmien nosia jedlo z domu rodinní príslušníci, lebo majiteľ zamestnancom stravu neposkytuje. Neraz im mal aj nadávať a neustále im niečo vyčítať. Podľa Martina bolo očividné, že majiteľ reštaurácie čelí vyhoreniu a potrebuje novú iskru.

Šéfkuchár zo šou Na nože zakročil naozaj rázne. V reštaurácii dal prerobiť kuchyňu, personál sa tak vrátil do novej, žiarivo čistej, v ktorej sa im iste varí omnoho lepšie, a je to aj vidieť. Zostavil im tiež menu na mieru, ktoré sa k pivárni hodí omnoho viac. Nájdete v ňom nátierky, klobásky, rebierka, hermelín, hamburgery či údené koleno. Šéfkuchár majiteľom odporúčal vzdať sa pizze, ktorá ho chuťovo vôbec neohúrila. Túto radu si k srdcu nevzali, všimli sme si totiž, že v samostatnom menu bežnú, ale aj „exklusive“ pizzu ponúkajú aj naďalej.

Jedlo nás milo prekvapilo

Do Mestskej pivárne sme sa vybrali v stredu. Keď sme pátrali po otváracej dobe, našli sme len facebookový profil reštaurácie. Ani tam sme sa informácií nedopátrali. Zato už niekoľko ľudí vyjadrilo v komentároch nesympatie voči majiteľovi podniku. Do reštaurácie sme prišli krátko pred jednou, teda v čase obeda. Nebola preplnená, obsadené boli asi štyri stoly, no ľudia priebežne prichádzali a odchádzali. Stoly odložené z letnej terasy zmizli. Priestor pôsobil naozaj príjemne a útulne.

Personál sa nám venoval v podstate ihneď, ako sme sa usadili. Rozhodli sme sa, že ochutnáme olomoucký tatarák, BBQ kuracie prsia s hranolčekmi a pečené koleno. Chceli sme ochutnať aj huspeninu, ktorú vychválil aj šéfkuchár, no bola čerstvo pripravená a vraj potrebovala ešte chvíľku času. Do 25 minút sme mali všetko na stole a už na prvý pohľad to príjemne voňalo a vyzeralo lákavo.