Boli sme v reštaurácii zo šou Na nože v Prešove: Na polievku sme čakali 40 minút, toto nás prekvapilo najviac

Po odvysielaní ďalšej epizódy tretej série relácie Na nože sme sa do reštaurácie Retro Burger & Dinner v Prešove vybrali pomerne optimistickí a plní očakávaní. Ochutnali sme jedlá, ktoré šéfkuchár Martin Novák vychválil najviac, k stolu sme sa však takmer ani nedostali.

V článku sa dozviete aj: ako to v podniku pôsobilo na prvý pohľad;

ako dlho sme na jedlo museli čakať;

koľko sme zaň zaplatili a čo nám zabudli prirátať na bloček;

s akými dojmami sme napokon odchádzali.

Reštaurácia praskala vo švíkoch

Reštaurácia Retro Burger & Dinner už na prvý pohľad (v exteriéri aj interiéri) pôsobí ako vystrihnutá z amerického filmu zo 60. rokov. Nie je to niečo, čo vidíte na každom rohu. Zodpovedá tomu aj jedálniček, v ktorom nájdete ponuku hamburgerov, lievancov s vajíčkami a so slaninou, hotdogy, jablkový „american pie“ s vanilkovou zmrzlinou, či čokoládové brownies. Napriek jedinečnému konceptu a lokalite priamo na železničnej stanici, kde sa to hemží ľuďmi, sa ale reštaurácii príliš nedarilo. Na pomoc jej tak v rámci šou Na nože prišiel šéfkuchár Martin Novák.

Ak ste poslednú epizódu šou videli, zrejme viete, že jedlo naňho po prvej ochutnávke neurobilo práve najlepší dojem a sklamaní boli aj majitelia podniku Eva a Dávid. Dokonca natoľko, že mladý kuchár, ktorý pre reštauráciu varil, dostal na mieste výpoveď. V kuchyni sa tak museli začať obracať samotní majitelia.

Online otváracie hodiny hlásili, že podnik sa otvára o 12:00. My sme prišli len päť minút po dvanástej, no už to praskalo vo švíkoch. Všetky stoly boli obsadené, sadli sme si k poslednému voľnému. Neustále prichádzali ďalší a ďalší hostia, dvojice, ale aj rodiny s deťmi. Niektorí, keď uvideli nátresk, rovno odišli. Ďalší ale boli odhodlaní čakať pri dverách aj 20 či 30 minút, kým sa pre nich stôl uvoľní.

Dve či tri skupinky hostí sa dokonca rozhodli, že sa najedia vonku na terase, a to napriek tomu, že v tomto ročnom období ešte obsluha na terase neobsluhovala. Hostia si mohli vziať jedlo aj so sebou, no obsluha ich ešte pred objednaním upozornila, že aj na to si budú musieť počkať najmenej 40 až 45 minút.

Nekonečné čakanie

Čakali sme, že majitelia a obsluha budú na zvýšený záujem zo strany hostí po odvysielaní relácie pripravení. No zrejme sa nestalo. Jedálne lístky sme dostali takmer ihneď po tom, ako sme sa usadili. Objednali sme si nápoje, kukuričnú polievku, hamburger s hranolčekmi a lievance s volským okom a grilovanou slaninou. Boli sme zvedaví aj na jablkový koláč, na ktorý šéfkuchár Martin naozaj nešetril slovami chvály.

Len na kukuričnú polievku sme však čakali približne 40 minút (stála 4,30 eura). Chuťovo jej naozaj nebolo čo vytknúť. Bola zaujímavá, ešte som takú nejedla, no chutila dobre. Po polievke nám na stole pristáli lievance so slaninou, volským okom a javorovým sirupom (cena vyšla na 4,90). Opäť to bola kombinácia, ktorú som dovtedy neochutnala, no nemala som sa na čo sťažovať. Lievance sa mi zdali poriadne sladké, no to je môj subjektívny názor. Na retro burger s hranolčekmi a retro omáčkou sme čakali najdlhšie, takmer hodinu (za ten sme zaplatili 11,90). Chceli sme k hranolčekom tatársku omáčku, no z kuchyne prišli oznámiť, že sa minula už krátko po tom, ako sme do reštaurácie prišli.