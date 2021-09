V hokejovom nebi je už 10 rokov. Pavol Demitra zahynul pri tragickej leteckej havárii, na vine boli piloti

Presne pred 10 rokmi zasiahla Slovensko smutná správa. Letecká tragédia, ktorá sa odohrala 7. septembra 2011 s hokejistami Lokomotivu Jaroslavľ na palube, si vyžiadala 44 obetí. Medzi nimi bol aj Pavol Demitra.

Článok sme pôvodne publikovali k nedožitým 45. narodeninám Pavla Demitru ešte 29.novembra 2020.

Na Slovensku azda neexistuje človek, ktorý by meno Pavol Demitra nepoznal. Rodák z Dubnice nad Váhom patril medzi najväčšie osobnosti slovenského hokeja. Svojimi zručnosťami na ľade bavil divákov po celom svete a jeho spoluhráči ho charakterizovali ako lídra túžiaceho víťaziť. Nebyť tragickej leteckej nehody zo 7. septembra 2011, mohol stále azda najznámejší slovenský hokejista tešiť svojím majstrovstvom fanúšikov ešte niekoľko rokov.

Hokejista z futbalovej rodiny

Pavol Demitra sa narodil 29. novembra 1974 do rodiny, kde síce dominoval futbal, jeho starší brat hrával za Dubnicu, Trenčín i Nemšovú, ale on uprednostnil hokej. Po základnej škole nastúpil na dubnické SOU strojárske, kde mu umožnili, vzhľadom na jeho talent, individuálny študijný plán.

S hokejom začal v rodnom meste, v klube Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom, kde z neho vyrástol komplexný hokejista. K vrcholovému hokeju sa dostal nasledujúcu sezónu 92/93 v poslednom ročníku česko-slovenskej ligy za Duklu Trenčín. Tréneri František Hossa a Rudolf Uličný ho zaradili do útoku k Braňovi Jánošovi a Žigmundovi Pálffymu. V 46 zápasoch strelil mladík Demitra 10 gólov a na 18 ďalších prihral. Hneď o rok na to už debutoval ako hráč v zámorskej NHL za klub Ottawa Senators.

Na prvý zápas NHL nastúpil v útoku s Vladimírom Růžičkom a Alexejom Jašinom. Proti St. Louis Blues strelil aj svoj prvý gól. V druhom zápase si však zlomil nohu a po vyzdravení veľkú časť sezóny odohral na farme Prince Edward Island Senators v AHL. Aj nasledujúci ročník pendloval medzi farmou a prvým tímom “Senátorov”.

Hokejový rekordman

Po úspešnom pôsobení v tíme IHL Grand Rapids Griffins v sezóne 1996/1997 svoje hokejové umenie naplno predviedol po prestupe do St. Louis Blues v ročníku 1997/1998. Začal v útoku s legendárnym Brettom Hullom a Slovákom Róbertom Petrovickým a už v tejto sezóne zažil atmosféru play-off v dueloch proti Detroitu Red Wings. V nasledujúcej sezóne sa definitívne etabloval ako líder “bluesmanov” a spolu so Slovákmi – Ľubošom Bartečkom a Michalom Handzušom – vytvoril jeden z najproduktívnejších útokov v NHL, tzv. Slovak line. Demitra nazbieral rekordných 89 bodov za 37 gólov a 52 asistencií.

V roku 2000 dostal prestížnu cenu Lady Byng Trophy pre džentlmenstvo a športový prístup. Vyslúžil si ju za to, že v záverečnom zápase sezóny 1998/1999 sa niekoľko sekúnd pred koncom, pri súperovej hre bez brankára, rútil so Scottom Youngom k prázdnej bránke Los Angeles. Gól by Demitrovi zabezpečil 90. bod a tým prémiu 500-tisíc amerických dolárov. Demitra však prihral Youngovi, ktorému by jeho 25. presný zásah priniesol 300-tisíc amerických dolárov. Strelu Younga však zablokoval obranca Jaroslav Modrý a tak sa z prémie netešil nikto.

Demitra neskôr vystriedal tímy Los Angeles Kings, Minnesotu Wild a Vancouver Canucks. Celkovo v NHL odohral v základnej časti 848 zápasov s bilanciou 768 bodov (304 gólov + 464 asistencií), v play off nazbieral v 94 dueloch 59 bodov (23+36).

Osudový odchod do KHL

V roku 2010 prijal ponuku klubu KHL Lokomotiv Jaroslavľ. Už vo svojej prvej sezóne v KHL dosiahol v základnej časti v 54 zápasoch 61 bodov za 18 gólov a 43 asistencií. V 18 dueloch vyraďovačky dal 6 gólov a pri 15 asistoval. Aj vďaka nemu sa mužstvo dostalo až do semifinále. Po sezóne uvažoval o konci kariéry, ale napokon podpísal zmluvu aj na ďalší ročník 2011/2012, v ktorom si však pre tragickú haváriu už nezahral.

Úvodný zápas Kontinentálnej hokejovej ligy sezóny 2011/2012 medzi Ufou a Atlantom Mytišči bol v plnom prúde, ale v závere prvej tretiny prišiel na ľadovú plochu prezident súťaže Alexander Medvedev. Prítomných na štadióne informoval o leteckom nešťastí blízko Jaroslavle. Z ruín lietadla záchranári vyslobodili dvoch preživších, ale 26-ročný útočník Alexander Galimov o päť dní neskôr v nemocnice zomrel. Prežil iba letový inžinier Alexander Sizov.

Nešťastie, ktoré zasiahlo nielen Slovensko

Demitrova smrť zasiahla Slovensko ako blesk z jasného neba. Hokejoví fanúšikovia po celej krajine kondolovali a uctievali si pamiatku hráča s legendárnym číslom “38” zapálením sviečok pred viacerými zimnými štadiónmi. Hokejový stánok v Trenčíne ešte na konci septembra 2011 zmenil názov a dodnes nesie meno Pavla Demitru. Ten začínal s “veľkým” hokejom práve v Dukle Trenčín, ktorej dres si obliekal napríklad aj sezóne 2004/2005 – počas výluky v zámorskej NHL.

Za slovenskú reprezentáciu odohral Demitra 77 zápasov a s najcennejším dresom sa rozlúčil iba necelé štyri mesiace pred osudným letom do Minska na MS pred domácimi fanúšikmi v Bratislave. Na svetovom šampionáte 2003 v Helsinkách predviedol proti českému brankárovi Tomášovi Vokounovi pamätný blafák, ktorým spečatil zisk bronzových medailí. Paradoxne, na ďalší cenný kov čakal slovenský tím do MS 2012, ktoré takisto hostilo hlavné mesto Fínska. Partia okolo kapitána Zdena Cháru vybojované striebro venovala zosnulému kamarátovi.

“Veľmi si vážim cenný kov, ktorý sme získali. Som veľmi šťastný, že sa nám ho podarilo dosiahnuť. Venujem ho Paľkovi Demitrovi, ktorý bol neustále s nami, bol v našich myšlienkach,” vyjadril sa po finálovom zápase dlhoročný kapitán Bostonu Bruins Chára.

Podľa záverov vyšetrovania nehodu zapríčinili najmenej štyri faktory – nedostatočný výcvik pilotov, chýbajúca kontrola pripravenosti posádky na let, zlyhanie pilotov pri vykonávaní štandardných postupov pri štarte a zlá koordinácia medzi členmi posádky. Piloti tiež nešli podľa správneho postupu a boli neskúsení. Navyše mali mať aj falošné papiere a boli neskúsení. Vyšetrovanie nepotvrdilo, že by chybou bolo zlý technický stav lietadla.

Deň po tejto tragédii si diváci v Minsku uctili pamiatku obetí. Práve do bieloruskej metropoly mal Lokomotiv Jaroslavľ namierené na svoj prvý duel sezóny. Hráči Dinama doviedli puky, pripravené pri fotografiách zosnulých, do vlastnej bránky, čo symbolizovalo víťazstvo Lokomotivu.

Lokomotiv Jaroslavľ v poradí štvrtú sezónu KHL napokon vynechal. Deň pred prvým výročím nešťastia si pripísal úspešný návrat do nadnárodnej súťaže, keď vyhral na ľade Novosibirska 5:2. Prvý gól “nového” klubu strelil Alexander Černikov. Okrem Slovákov smútili aj českí priaznivci, keďže pád lietadla ukončil život Jana Mareka, Karla Rachůnka a Josefa Vašíčka. Na počesť 37 hokejistov Lokomotivu Jaroslavľ bol v roku 2013 pred miestnou halou Arena 2000 postavený pamätník, ktorý tvorí 37 štylizovaných hokejok.

V športových šľapajách slávneho slovenského hokejistu ide aj Demitrov 18-ročný syn Lucas, ktorý sa ale po vzore ostatných členov rodiny z otcovej strany venuje futbalu. Na odkaz svojho otca však nikdy nezabudne. Okrem mladého futbalistu mal Demitra aj s manželkou Máriou dnes už 16-ročnú dcéru Zaru, ktorá sa venuje športovej atletike.