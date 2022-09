Zbavte sa týchto 10 myšlienok. Oberajú vás o možnosť vidieť život v plných farbách

Chceli by ste žiť svoj život naplno ale cítite, že niečo vás neustále brzdí? Možno to budú aj niektoré z 10 nasledovných myšlienok a presvedčení, ktorým mnohí z nás veria. Čím skôr sa ich zbavíte, tým skôr môžete začať žiť váš život na 110 %.

Popísal ich portál The Power Of Positivity.

#1 Očakávate dokonalosť. Jej problémom ale je, že neexistuje. Čím skôr ju prestanete hľadať, tým lepšie pre vás.

#2 Neustále každému ustupujete, pretože sa chcete vyhnúť konfliktom. Žiť v pokoji je síce dôležité, no nemenej dôležité je vedieť sa za seba postaviť.

#3 Čakáte, že život bude vždy fér. Žiaľ, to je len málokedy.

#4 Vaším najvyšším cieľom je zarobiť peniaze. Peniaze sú síce veľmi dôležité, nakoľko nám dávajú slobodu, ale nikdy nedovoľte, aby sa stali vaším pánom. To ony musia byť vaším sluhom.

#5 Chcete, aby s vami všetci súhlasili. To sa ale taktiež nikdy nestane. Niektorí s vami dokonca možno nikdy nebudú súhlasiť už len z princípu.

#6 Chceli by ste mať 0 problémov. Problémy tu ale budú stále. Nejde o ich absenciu ale o to, ako sa ich naučíme zvládať.

#7 Myslíte si, že niektoré veci vám “patria”. Takto to ale tiež nefunguje. Nič v živote nie je zadarmo.

#8 Vždy očakávate, že sa stane niečo zlé. Tajomstvom života ale je, že keď na to stále myslíte, doslova si to do života pritiahnete, a to zlé sa naozaj stane.

#9 Myslíte si, že každý vám želá len to najlepšie. Aj toto je lož a veľakrát nám neprajú ani ľudia, ktorí sú nám najbližší. Preto vždy držte veci, na ktorých vám záleží najviac, v tajnosti.

#10 Veríte tomu, že materiálne veci vám prinesú šťastie. Pravda je ale taká, že vám prinesú len krátkodobú radosť, určite ale nie trvalé šťastie.